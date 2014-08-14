'Cep'ten konuşmak yarından itibaren daha pahalı

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) 1 Nisan 2014'te aldığı kararla 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere ise azami görüşme ücretinin dakikasının 46,25 kuruş olduğu belirterek, bu çerçevede yaklaşık 50 milyon abonesi bulunan iki GSM operatörünün 15 Ağustos'tan itibaren zamlı tarifeye geçtiğini söyledi.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, bir GSM operatörünün abonelerine gönderdiği kısa mesajla 15 Ağustos'tan itibaren görüşme ücretlerine yüzde 5,37 oranında zam yaptığını, görüşme dakika ücretinin 43,89 kuruş yerine 46,25 kuruş olarak yansıtılacağını bildirdiğini kaydetti.

Daha önce BTK'nın 13 Mart 2013 tarihli kararıyla, mobil şebekelerden aramalarda, azami dakika ücretinin 41,54 kuruştan 43,89 kuruşa çıkarıldığını belirten Ağaoğlu, şöyle konuştu:

"Bu karar 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmıştı. BTK'nın 1 Nisan 2014'te aldığı kararla 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere ise azami görüşme ücretinin dakikası 46,25 kuruş oldu. BTK'nın bu kararının ardından yaklaşık 50 milyon abonesi bulunan iki GSM operatörü, 15 Ağustos'tan itibaren zamlı tarifeye geçti. Yani bu geceden itibaren 15 Ağustos'a cep telefonunda zamlı görüşme başlamış oluyor. Gerek faturalı, gerekse ön ödemeli paketsiz tarife kullanan aboneler ile paket aşımı yapan tüketiciler, 15 Ağustos'tan itibaren mobil görüşmelerini yüzde 5,37 oranında zamlı gerçekleştirebilecek."

'Fiyat düşüşü olması gerekirken zam yapılıyor'

Paketsiz abonelerin, kullanımlarını mevcut tarifeleri üzerinden yaptıklarından fiyat artışından etkilenmeyeceğini vurgulayan Ağaoğlu, "Aboneler yükleme yapmazsa azami fiyat üzerinden konuşacak. Bu durumda kullanmakta olduğu hattında paket tarifesi olmayan aboneler de azami fiyat uygulandığı için bu zamdan etkilenmiş olacaklar" dedi.

GSM operatörlerinin kendi ödemelerine bağlı olarak zam yoluna gittiğini ve tüketiciyi mağdur ettiğini ileri süren Ağaoğlu, "Tüketicilerin yüksek faturalara karşı korunmasına ve sektördeki teknolojik gelişmelerin sağladığı maliyet düşüşlerinin tüketicilere yansıtılmasına yönelik düzenlemelere ihtiyaç var. Teknoloji çok gelişti ve görüşme maliyetleri düştü. Fiyat düşüşü olması gerekirken zam yapılıyor" diye konuştu.