'Cephanelik gecekondu' soruşturmasından Sedat Şahin'in 'silahçısı' çıktı

Beyoğlu'nda bir gecekonduda bulunan silahlarla ilgili soruşturmada şüpheli Oktay Ö. yakalandı. Oktay Ö.'nün Sedat Şahin ve adamlarıyla silah ticareti konusuyla ilgili olarak bağlantılı olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Çağatay Kenarlı ve Sinan Bilgili’nin haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Kasım 2015’te Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Göktuğ Sokak’ta bir gecekonduda ele geçirilen 5 kaleşnikof ve 1 Thomson marka otomatik tabanca, 1 Uzi ve değişik markalarda da 3 otomatik tabanca, 10 kaleşnikof şarjörü ve otomatik silahlara ait şarjörler ile çok sayıda değişik marka ve çaplarda mermilerle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda silahların firari şüpheli Oktay Ö.’e ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri şüpheli Oktay Ö.’nün yakalanması için teknik takip başlattı.

Dün yakalandı

Ekipler dün yaptığı operasyonda şüpheli Oktay Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Sabah saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Oktay Ö. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli hakkında, ’İzinsiz olarak ateşli silahları ve mermileri ülkeye sokma’ ile ’Ateşli silah imal etme ve nakletme’ suçlarından işlem başlatıldı.

‘Şahinler’ bağlantısı tespit edildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan şüpheli Oktay Ö’nün Sedat Şahin ve adamlarıyla silah ticareti konusuyla ilgili olarak bağlantılı olduğunu tespit etti.