T24 LogoT24 Logo
Politika

'Cephanelik gecekondu' soruşturmasından Sedat Şahin'in 'silahçısı' çıktı

Gecekonduda el bombası, 2 Uzi marka silah, Thomson marka otomatik tabanca ve kalaşnikof bulunmuştu

02 Haziran 2016 15:09

Beyoğlu'nda bir gecekonduda bulunan silahlarla ilgili soruşturmada şüpheli Oktay Ö. yakalandı. Oktay Ö.'nün Sedat Şahin ve adamlarıyla silah ticareti konusuyla ilgili olarak bağlantılı olduğu belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Çağatay Kenarlı ve  Sinan Bilgili’nin haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Kasım 2015’te Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Göktuğ Sokak’ta bir gecekonduda ele geçirilen 5 kaleşnikof ve 1 Thomson marka otomatik tabanca, 1 Uzi ve değişik markalarda da 3 otomatik tabanca, 10 kaleşnikof şarjörü ve otomatik silahlara ait şarjörler ile çok sayıda değişik marka ve çaplarda mermilerle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda silahların firari şüpheli Oktay Ö.’e ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri şüpheli Oktay Ö.’nün yakalanması için teknik takip başlattı.

 

Dün yakalandı

 

Sedat ŞahinEkipler dün yaptığı operasyonda şüpheli Oktay Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Sabah saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Oktay Ö. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheli hakkında, ’İzinsiz olarak ateşli silahları ve mermileri ülkeye sokma’ ile ’Ateşli silah imal etme ve nakletme’ suçlarından işlem başlatıldı.

 

‘Şahinler’ bağlantısı tespit edildi

 

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanan şüpheli Oktay Ö’nün Sedat Şahin ve adamlarıyla silah ticareti konusuyla ilgili olarak bağlantılı olduğunu tespit etti.

 

 

ETİKETLER

Sedat Şahincephanelik gecekonduİstanbulBeyoğlu

İlgili Haberler

Hasköy'deki gecekonduda suikast silahı ve el bombaları bulundu!

İstanbul Hasköy'deki bir gecekonduda yapılan aramada poşet ve çantalar içinde silahlar ile mühimmat bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24