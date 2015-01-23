Hasköy'deki gecekonduda suikast silahı ve el bombaları bulundu!

İstanbul Hasköy'de bir gecekonduda poşet ve çantalar içinde silahlar ile mühimmat bulundu. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin, ihbar üzerine baskın yaptığı, Piripaşa Mahallesi, Göktuğ Sokaktaki evde küçük bir cephanelik ortaya çıktı. Evde yapılan aramada Uzi, Kalaşnikof, Glock tabanca ve el bombası bulundu.



DHA'da yer alan habere göre, Beyoğlu Hasköy'de bir gecekondunun kömürlüğü ile çatı aralığında silah ve mühimmat olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Gecekonduya çok sayıda polis ekibi gelerek arama yaptı. Yapılan aramalarda ilk belirlemeye göre; el bombası, uzi ve kalaşnikof silahlar, bu silahlara ait çok sayıda mermi bulunduğu kaydedildi.



Edinilen bilgiye göre, yan taraftaki inşaatta çıkan gürültüden rahatsız oldukları için bir akrabalarının yanına giden çift, bugün eve döndüklerinde kömürlükteki mermi dolu poşeti fark etti.

Durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları detaylı aramada kömürlük ve çatı aralığında silahlar ile mühimmat buldu. Yapılan aramalarda ilk belirlemeye göre; gecekonduda el bombası, 2 Uzi marka silah, kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mermi bulunduğu kaydedildi. Polisin gecekondudaki incelemesi devam ediyor