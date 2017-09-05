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Bilim / Teknoloji

Cep telefonundan porno izlemek, masaüstüne göre daha riskli

Eylül 2016'da meşhur bir porno sitesine üye 800 bin kullanıcının kişisel bilgileri ifşa olmuştu

05 Eylül 2017 03:52

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Wandera isimli şirket, mobil cihazlardaki zararlı yazılımların 4'te 1'inin porno sitelerinden bulaştığını belirtti. Araştırmaya göre; cep telefonundan porno izlemek, geleneksel masaüstü bilgisayarlardan porno izlemeye göre çok daha riskli.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Wandera şirketi, bilhassa Android işletim sistemi kullanan cep telefonlarının masaüstü bilgisayarlar kadar güvenli olmadığını ve internet korsanlarının kolayca suistimal edebileceği sayıf noktalar bulunduğunu açıkladı.

Kişisel bilgi güvenliği açısından da porno video izlenen sitelerin en az güvenilir kategoride olduğu ortaya çıktı. Araştırma yetişkin içerik sunan 50 siteden 40'ıdaki bilgilerin ortaya çıkabileceğini gösterdi. Eylül 2016'da meşhur bir porno sitesine üye 800 bin kullanıcının kişisel bilgileri ifşa olmuştu.

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