Cep telefonundan hastalık teşhisi koyabilen yazılım geliştirildi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde geliştirilen yazılım sayesinde, cep telefonları, özel bir kağıt üzerine damlatılan kandan hastalıkları tespit edebilecek. O hastalıklar arasında grip, Hepatit B, Hepatit C'nin yanı sıra HIV virüsü ve kanser türleri de bulunuyor.

Türk bilim adamları, cep telefonunda bir damla kanla sağlık taraması yapabilecek yazılım geliştirdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, kimya bölümü 2. sınıf öğrencisi Hakan Berk Aydın ve bilgisayar mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi Cihan Toklucu'nun 'BİORGB' adlı proje kapsamında geliştirdiği yazılımla, kan tahlili sayesinde öğrenilebilecek tüm hastalıkların kısa sürede, daha düşük bir maliyetle öğrenilebilmesini sağlayacak. Cep telefonuna yüklenen yazılımla tespit edilebilecek hastalıklar arasında grip, Hepatit B, Hepatit C'nin yanı sıra HIV virüsü ve kanser türleri de bulunuyor.

Hastalıklar saptandı

Yrd. Doç. Dr. Yıldız, doktora başvuran hastalardan hastalığının belirlenmesi için çeşitli testler istendiğini, tüplerce kan alındığını, bu kanların eğitimli personelce tıbbi cihazlar kullanılarak değerlendirildiğini aktardı. Kan tahlili sonuçlarının en erken 24-48 saat arasında çıktığını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Tahlilin yapılması için tıbbi cihaza ve eğitilmiş personele ihtiyaç var. En önemlisi hasta olup olmadığını anlamak için belirli bir süre gerekiyor. Salgın hastalık gibi durumlarda bu uzun süre tehlikeli olabiliyor. Şöyle bir test geliştirmeyi hedefledik; hasta geldiğinde kan alınsın, hekim onu bir kağıt platform üzerine damlatsın, çeşitli reaksiyonlardan sonra fotoğrafını çeksin ve projemizde geliştirilen mobil telefon uygulamasıyla sonucu alabilsin."

Yıldız, yazılımı yapay kan kullanarak test ettiklerini belirterek, bu deneylerde başarı sağlandığını, yazılım sayesinde hastalığa neden olan etmenlerin tespit edildiğini söyledi.

Kağıdın fotoğrafı çekilecek

Yazılımı geliştiren öğrencilerden Hakan Berk Aydın da yazılımın sağlık taramasında tıbbi cihazlara gereksinimi ortadan kaldırdığını, aynı işi daha hızlıca yaptığını belirtti. Aydın, yazılımın nasıl çalıştığını şöyle anlattı: "Alınan kan örneği, bu proje için özel geliştirilen ve hastalık etmeni bulunduğunda kodlanan renge göre renk değişimi gösteren kağıda damlatılıyor. Ardından cep telefonuyla o kağıdın fotoğrafını çekiyoruz. Tüplerce kan almak yerine bir damla kan. Fotoğrafı geliştirdiğimiz uygulamaya yüklüyoruz. Ekranda çıkan fotoğraf üzerinde parmağımızı gezdirdiğimizde uygulama renk taraması yapıyor. Tarama tamamlandıktan sonra program bizi grafik ekranına yönlendiriyor. Tarama sonucu elde edilen grafikteki renk yoğunluğu, kanda hastalıklara yol açan etmenlerin olup olmadığını gösteriyor. Gözle görülmeyen bu renk değişimini yazılım görünür hale getiriyor."