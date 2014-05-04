Cep telefonu ve kablosuz internet ne kadar uzağınızda olmalı?

Süleyman Demirel Üniversitesi bilim adamları, cep telefonu ve kablosuz internet kullanımında uygun mesafeyi tespit etti.

Cep telefonu kullanımında 10 cm mesafenin ideal bir mesafe olduğunu tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Mustafa Nazıroğlu, kablosuz internet çalışmalarında bu mesafeyi 25 cm olarak belirlediklerini açıkladı.

Nazıroğlu, özellikle cep telefonunun yaydığı zararlı ışınlardan korunmada kulaklık kullanılmasının faydalı olabileceğini belirtirken, hoparlörünü açarak da cep telefonunu kendimizden biraz daha uzak tutmayı önerdi.