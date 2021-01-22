Cep telefonu üzerinde üreyen bakteri sayısı klozetten fazla!

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından yapılan araştırmayla cep telefonu yüzeyinden alınan sürüntü örneklerinde, hastalık yapma riski bulunan patojen bakteriler tespit edildi.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, cep telefonlarında bulunan bakteriler ile ilgili araştırma yaptı.



Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, yapılan çalışmalara bakıldığında, cep telefonlarında tahmin edilemeyecek kadar çok bakteri bulunduğuna dikkat çekti. Tekin, "En çok kullandığımız araçların başında cep telefonları geliyor. Cep telefonlarının bu kadar kullanılmasıyla birlikte sağlık da önemli bir noktada yer alıyor. Cep telefonları hiç tahmin etmediğimiz kadar bakteri bulunduruyor. Yaptığımız çalışmalara baktığımızda, özellikle el hijyeni ile ilgili yapılan çalışmalar var. Cep telefonlarının üzerinden alınan bakteriler ve klozette alınan kültürler var. İşin ilginç tarafı; cep telefonu üzerinde üreyen bakteri sayısı, tuvaletteki klozetten daha fazla" diye konuştu.

Ekran koruyucu sdece çizilmeyi engellemiyor

Ekran koruyucuların, bakterileri azaltma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tekin, telefon temizliği için yapılması gerekenleri de şöyle aktardı: "Ekran koruyucu her ne kadar çizilmeye ve ekran kırılmasına karşı koruyucu olsa bile aslında bakterileri azaltma açısından da önemli. O yüzden ekran koruyucularının kullanılmasını da tavsiye ediyoruz ve bu ekran koruyucularının da mümkün olduğu kadar 3 ayda bir değiştirilmesini öneriyoruz; çünkü 3 ayda bir değiştirdiğiniz zaman hem üzerindeki bakteri sayısını azaltmış oluyorsunuz hem de yeni bir ekran koruyucuyla birlikte telefonu kısmen de olsa temizlemiş oluyorsunuz.



Bir diğer önemli nokta, günlük temizlik cep telefonlarında. Özellikle cep telefonu ekran temizleme spreyleriyle bu temizliğin yapılması yine buradaki bakteri sayısında ciddi bir azalmaya yol açacaktır."

Klavye ve TV kumandasında da durum aynı

Bakterilerin sadece cep telefonlarında değil ortak kullanım alanlarındaki birçok nesnede bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, "En çok cep telefonlarını kullanıyoruz. Tabii bunun yanında bilgisayar klavyeleri, sabit kullanılan telefonlar, ortak kullanım alanlarındaki kumandalar da bakteri taşınması ve bulaşı açısından önemli risk faktörleri. Özellikle toplu alanlardaki bilgisayar klavyesi, televizyon kumandası ve sabit telefonlara dokunduktan sonra mümkün olduğu kadar ellerimizi yıkayalım." dedi. (DHA)