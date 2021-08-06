Cep telefonu sadece mezarlıkta çekiyor: Misafir gelince utanıyoruz

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde vatandaşlar, şebeke çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak için yüksek noktadaki 1 kilometre mesafede bulunan mezarlığa çıkıyor. Köylüler, yıllardır yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesini istiyor.



Yusufeli'nin, yaz aylarında nüfusu 1500’e çıkan Tekkale köyünde vatandaşlar, GSM operatörlerinin şebekeleri çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak için 1 kilometre mesafede, yüksek bir noktada olan köy mezarlığına çıkıyor.

"Misafir gelince utanıyoruz"

Tekkale Köyü Muhtarı Alaeddin Çağla, "Yıllardır köyümüzde telefonlar çekmiyor. Benden önceki muhtarlar da bu konuda mücadele etti ama olmadı. Muhtar adayıyken, bu konuda vatandaşlarımızın sıkıntısını gidereceğimize dair söz verdik. Ancak bir türlü sesimizi duyuramadık, dilekçeler verdik, imzalar topladık ama olmadı. İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeyiz, buraya gelen misafirlerimiz olunca utanıyoruz." dedi.

"Torunlarımıza hasret kaldık"

Köylülerden Hasan Şanlı ise, "Biz telefonsuzluktan mustarip durumdayız. Telefon ve internet olmadığı için torunlarımıza hasret kaldık. Telefon çekmediği için kimse ziyarete de gelmiyor. Bu kimin yapacağı işse rica ediyorum, bu sorun artık çözülsün" diye konuştu. (DHA)