Cep telefonu kullanmayan Higgs Nobel ödülünü nasıl öğrendi?

Nobel ödülünün adaylarındansanız, ödülün açıklanacağı gün kulağınızın radyoda televizyonda olmasından daha doğal bir şey yoktur herhalde.

Ama bu yıl fizik dalında ödülü paylaşan araştırmacılardan Profesör Peter Higgs, Nobel aldığını sokakta kendisini kutlayan bir kadından öğrendiğini itiraf etti.

Edinburgh kentinde yaşayan fizik profesörü, öğle yemeğinden dönerken yolda arabasıyla geçen eski bir komşusunun aracını yanaştırıp duyduğu müthiş haberden dolayı kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Profesör Higgs'in tepkisi, ''Hangi haber?'' demek olmuş.

Bunun üzerine komşusu, kızının kendisini telefonla arayıp Peter Higgs'in Nobel fizik ödülüne layık görüldüğünü haber verdiğini söylemiş.

84 yaşındaki Profesör Higgs, evine döndüğü zaman bilgisayarındaki mesajlardan ve günün ilerleyen saatlerinde ardı ardına gelen kutlamalardan haberin doğru olduğunu teyit etme fırsatını bulduğunu anlatıyor.

Edinburgh Üniversitesi'nde emekli öğretim görevlisi olan Profesör Peter Higgs, parçacık fiziği ve kendi adıyla anılan Higgs bozonu üzerine yaptığı çığır açan çalışmaları nedeniyle Nobel'e layık görüldü.

Maddenin varlığını açıklamada kilit öneme sahip olan Higgs bozonuna, Tanrı parçacığı da deniliyor.

Profesör Higgs'in neredeyse 50 yıl önce maddeye kütlesini veren atom altı parçacık olarak teorik planda öne sürdüğü bozonun varlığı yakın zaman önce Fransa-İsviçre sınırında kurulu dünyanın en büyük fizik laboratuvarı Cern'de bizzat deneylerle kanıtlandı.

Pofesör Higgs bu yılki fizik ödülünü Belçikalı François Englert ile birlikte paylaştı.

BBCTürkçe