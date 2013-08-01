‘Cep telefonu kanser riskini artırıyor’

Cep telefonu kullanımının insan sağlığına olası zararları hakkında araştırmalar yapan İsrailli bilim insanları, Uluslararası Kanser Araştırma Merkezi’nin (IARC) kısa süre önce yaptığı uyarıyı doğrulayan sonuçlar elde etti. Araştırmada, çok fazla cep telefonu kullanımının insanlarda kanser riskini artırdığı ortaya koyuldu.



Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Sackler Tıp Fakültesi ve Rabin Tıp Merkezi’nden Dr. Yaniv Hamzany, cep telefonu kullanıcılarının tükürüklerini inceleyerek önemli bulgulara ulaştı.

Hamzany, konuşma esnasında cep telefonunun tükürük bezine yakın olmasından yola çıkarak, kanser riskiyle cep telefonu arasındaki ilişkiyi çözmek için tükürük örneklerini analiz etmeye karar verdi.

Hiç cep telefonu kullanmayanlarla karşılaştırıldığında, yoğun olarak cep telefonu kullananlarda yüksek oranda oksidatif stres tespit edildi.

ScienceDaily’nin haberine göre, oksidatif stres insan vücudundaki hücreleri her yönden olumsuz etkiliyor ve DNA’ya bile zarar verebiliyor. Zehirli peroksit ve serbest radikaller yoluyla hücrelere zarar veren oksidatif stres süreci, kanser için de büyük bir risk olarak kabul ediliyor.



‘Bağımlılar risk altında'



‘Antioxidants and Redox Signaling’ dergisinde yer alan araştırmaya göre, bilim insanları bir ay içersinde en az sekiz saat cep telefonu görüşmesi yapan 20 deneğin tükürüklerini inceledi. Dr. Hamzany, bazı deneklerin ayda 30-40 saate kadar cep telefonu kullandıklarını belirtti.

Deneklerden alınan numuneler, sağır olan ve cep telefonlarını SMS veya diğer özellikler için de kullanmayan kontrol grubunun numuneleriyle karşılaştırıldı. Sonuçlar, cep telefonu bağımlılarının oksidatif stres seviyesinin çok yüksek olduğunu gösterdi.

Dr. Hamzany, “Sonuçlar, cep telefonuna yakın olan bezler ve dokuda önemli ölçüde oksidatif stres olduğunu gösterdi” ddi. Oksidatif stresle bağlantılı olan hücresel ve genetik mutasyonlar ise kansere yol açabilen vir süreci tetikliyor.



Uzun süreli kullanımın etkisi



Araştırmacılar, elde edilen bulguların özellikle radyofrekans iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik radyasyonun kulağa yakın olan dokudaki kanser riskini ortaya çıkardığını belirtti.

Sonuçların, her ne kadar cep telefonu kullanımıyla kanser arasındaki ‘neden ve etki’ ilişkisini açıklamasa da, cep telefonlarının uzun dönemde insan sağlığına zararlı olduğunu savunduğu ifade edildi.

Dr. Hamzany, gelecekte yapacakları araştırmalarda deneklerin tükürüklerini cep telefonu kullanımından önce analiz edeceklerini ve oksidatif strese neden olan molekül artışı gibi nedenleri erkenden anlamaya çalışacaklarını söyledi.

Araştırmada, Hamzany’ye destek veren ekipte İsrail Teknoloji Enstitüsü’nden (Technion) profesörler Raphael Feinmesser, Thomas Shpitzer, Rafi Nagler ve Dr. Gideon Bahar ile Dr. Moshe Gavish yer aldı.