Cep telefonu anne karnındaki fareleri beyinlerini ve davranışlarını bozdu!

T24 - Anne karnında cep telefonu dalgalarına maruz kalan farelerin beyinlerinde ve davranışlarında bozukluk olduğunu belirlendi.

Sonuçları Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada, hamile fareler, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalara maruz bırakıldı. Doğan yavrularda hiperaktivite, korkusuzluk ve hafıza problemleri olduğu tespit edildi.

Bilim adamları, cep telefonunun yarattığı etkinin, çocuklardaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna (DEHB) benzediğini bildirdi.

Anne karnında cep telefonunun yaydığı dalgalara maruz kalan farelerin beyinlerinde de farklılık görüldü. Bu hayvanların beyninde glutamat maddesinin taşınmasında sorun tespit edildi. Bilim adamları, sorundan en çok etkilenen bölgenin, DEHB'de de önemli rol oynayan, prefrontal korteks olduğunu ifade etti.

Bilim adamları araştırmalarında, farelerin kafeslerinin üzerine cep telefonu yerleştirdi. Cep telefonlarının bir bölümü açık bırakılırken, kontrol grubunun kafeslerindekiler kapatıldı. Açık olan cep telefonlarının SAR değeri, kilo başına 1,6 vat olarak ayarlandı. Avrupa Birliği ülkelerinde SAR değeri için izin verilen üst sınır 2 W/kg.

Araştırmayı yürüten Yale Üniversitesi bilim adamlarından Tamir Aldad, aynı etkinin bugüne kadar yetişkin hayvanlarda yapılan deneylerde görülmemesinin, anne karnında gelişmekte olan canlıların beyinlerinin dış etkenlere karşı çok daha hassas olmasından kaynaklandığını belirtti.

İnsanlar risk altında mı?

Farelerden alınan sonucun doğrudan insanlara aktarılamayacağını söyleyen Aldad, ancak insan yavrusunda da anne karnında beynin dış etkilere karşı çok hassas olduğu dönemlerin bulunduğunun bilindiğini hatırlattı. Aldad, aynı riskin insanlar için de bulunup bulunmadığının araştırılması gerektiğini vurguladı.