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Sağlık

'Cep telefonu anne karnındaki bebeği hiperaktif yapıyor'

Hamilelik döneminde cep telefonunun yaydığı radyasyon, bebekleri hiperaktif yapıyor

12 Kasım 2012 18:56

 

ABD, Yale Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmaya göre; anne karnında cep telefonunun yaydığı radyasyona maruz kalmak, bebeğin beyin gelişimini etkileyerek, hiperaktiviteye neden oluyor.
 
Prof. Dr. Hugh Taylor, "Hamile farelerle gerçekleştirdiğimiz araştırmada, kafeslerin üzerine cep telefonu yerleştirdik. Cep telefonunun yaydığı radyasyona maruz kalan farelerin yavrularının daha aktif olduklarını gördük. Hafızaları zayıftı ve dikkat sorunu yaşıyorlardı" dedi.
 
Taylor, bu araştırmanın tüm hamilelikler için biyolojik bir temel oluşturduğunu belirterek, hamile hastalarına cep telefonu kullanırken dikkatli olmalarını ve cihazı vücutlarından uzak tutmalarını önerdiğini söyledi.
 
Blackberry ve Apple da, kullanıcılarına cep telefonlarını vücutlarından uzak tutmalarını öneriyor.
 
Dünya Sağlık Örgütü Kanser Birimi, 2011 yılında, cep telefonlarının kansere neden olabileceğini ve bu konuda daha çok araştırma yapılması gerektiğini açıklamıştı.
 
Daily Mail'in haberine göre; Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke ise çocuklara yönelik cep telefonu reklamlarını yasaklıyor.
 

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