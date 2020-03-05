Cep telefonlarında bir dönem sona eriyor

Milyonlarca telefon sahibini ilgilendiren önemli gelişme! SIM kartlar gidiyor yerine eSIM geliyor.

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone'lardan (iPhone 11 veya iPhone 11 Pro) birini almak istiyorsanız, operatörünüzün bu yeni teknolojiyi desteklediğinden emin olmalısınız.

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.

eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor.