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Sağlık

Cep telefonları mikrop kaynıyor

BİTKOM uzmanı Bernd Klusmann: Ter ve yağ telefonlar ne kadar dikkatli kullanılırsa kullanılsın, en ince çiziklerin bile arasına yerleşiyor

04 Ocak 2013 10:25

Alman ileri teknoloji derneği BİTKOM tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da cep telefonu kullanıcılarının yalnızca dörtte biri telefonunun yüzeyini özenli bir şekilde temizliyor. Her iki kişiden biri ise cep telefonunu ara sıra ve yüzeysel bir şekilde temizliyor.

Derneğin bin kullanıcısı ile yürütülen araştırmanın sonuçları üzerine BİTKOM uzmanı Bernd Klusmann özellikle virüslerle bulaşan üst solunum yolları rahatsızlıklarının yaygın olduğu kış aylarında cep telefonu ekranlarının ve tuşlarının temizliğine özen gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Akıllı telefonların dokunmatik ekranlarının bu bakımdan oldukça kullanışlı olduğuna dikkat çeken uzman, bu ekranların da ilk dokunuştan itibaren kirlenmeye başladığını söyledi. Klausmann, “Ter ve yağ telefonlar ne kadar dikkatli kullanılırsa kullanılsın, en ince çiziklerin bile arasına yerleşiyor” şeklinde konuştu.

BİTKOM, cihazların temizliğinde ise alkol, deterjan, sabun gibi temizlik maddelerinin kullanılmaması uyarısında bulundu.

BİTKOM uzmanı Klausmann da dezenfektan spreyler ya da ekranlar için kullanılan özel temizlik bezlerinin, acil durumlarda ise gözlük temizlik mendillerinin kullanılabileceğini söylüyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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