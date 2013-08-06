Cep telefonları cüzdanın yerini alacak

Insa Wrede/Nalan Şipar

Deutsche Welle Türkçe

Yakın bir zamanda cüzdan taşımaya gerek kalmayacak. Alışverişe giderken akıllı cep telefonunu götürmek yeterli olacak. Her ne kadar teknik altyapı hazır olsa da, piyasa henüz başlangıç aşamasında. Çeşitli cep telefonu üreticileri çeşitli modellerle görücüye çıkıyor, kimin sonunda galip geleceği belirsiz. Alman Bilişim Teknolojileri Birliği Bitkom'dan mobil ödeme uzmanı Steffen von Blumröder şunları kaydediyor: “Şu anda farklı çözümler sunan ve mobil ödemeyi geliştirme amaçlı bir çok adım atılıyor. Yıl başında burada, Berlin'de telekomünikasyon şirketleri ve satıcıların katılımıyla NFC altyapısını geliştirmek üzere bir pilot proje yapılacak.”

NFC, Near Field Communication, yani yakın alan iletişimi anlamına geliyor. Bu kapsamda cep telefonundaki bir çip, satıcının kasa sistemindeki çiple iletişim kurarak dijital olarak parayı ödeyebilmenizi sağlayacak. Steffen von Blumröder mobil alışverişin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla kullanılacağından emin olduğunu sözlerine ekliyor.

Uygulama yüklemeden de alışveriş mümkün olacak

Almanya'da bazı süpermarketler şimdiden mobil ödeme imkanını sunmaya başladılar bile. Müşteriler kayıt yaptırdıktan sonra bu marketlerde akıllı telefonlarla ödeme yapabiliyor, kampanya ve indirimler otomatik olarak hesaplanırken, kupon biriktirme ve kart göstermeye gerek kalmıyor. Berlin'de mobil ödeme alanındaki yeni şirketlerden SumUp'ın yöneticisi Jan Deepen, gelecekten umutlu. Deepen müşterilerin ödeme için yanında farklı cihazlar taşımasına, farklı uygulamalar indirmesine gerek bırakmayan teknolojilerin yaygınlaşacağını belirtiyor.

SumUp şirketi yaklaşık bir buçuk senedir küçük ve orta ölçekli şirketlere, kart ödemelerinin akıllı telefon ve tabletler üzerinden yapılmasını mümkün kılan çekim cihazları sunuyor. Küçük işletmelerin çoğu için kredi kartı ya da banka kartı ödemelerinde kullanılan POS cihazları pahalıya geliyor. SumUp'ın sunduğu sistemle ise satıcının sadece telefon ya da tabletine bir uygulama yüklemesi, kaydolması yeterli. Bu işlemin ardından satıcı kendisine gönderilen kart okuyucuya telefonunu ya da tabletini bağlıyor ve böylece müşterilerinin kredi kartı ya da banka kartıyla yaptığı ödemeleri alabiliyor. Şirketin yöneticisi Jan Deepen bir sonraki aşamanın cep telefonuyla uygulama yardımıyla doğrudan ödeme olduğunu belirterek “Bu sistemde müşteri sunduğumuz uygulamaya kredi ve banka kartı bilgilerini yüklüyor. Satıcıda ise müşterinin telefonuyla iletişime geçebileceği ayrı bir uygulama bulunuyor. Bu şu anda hali hazırda bitirmiş olduğumuz bir proje. Ancak şu an testleri yapılıyor, henüz piyasaya sürmedik” şeklinde konuşuyor.

Her şey otomatikleşecek

Asıl hedef ise, cep elefonunu cepten çıkarmaya gerek kalmadan ödeme yapabilmek. Özel hizmetler de planlama aşamasında. Örneğin sürekli gittiğiniz bir kafeye girdiğinizde sistem sizi tanıyor, fotoğrafınız ve en sık sipariş ettiğiniz içecek, sistem ekranında beliriveriyor. Kimlik teşhisi için yüzünüze bakması yeterli. Ardından içeceğin parası otomatik olarak çekiliyor. SumUp şirketi yöneticisi Jan Deepen bu modelin hayata geçirilebilmesi için bir çok şirket ve firmanın bunu kabul etmesi gerektiğini belirtiyor ve ekliyor: “Bu nedenle birden fazla satıcı ile çalışan, geniş bir yelpazeye sahip işletmelerin bu alanda yarışacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar bu tarz bir ağ oluşmuş değil. Bu nedenle müşteriler de bu uygulamayı yükleme gereği duymuyor. Fakat biz şirket olarak sunduğumuz mobil kredi kartı terminalleri ile bu ağı genişletiyoruz. Hali hazırda sadece Almanya'da on binlerce müşterimiz var. Ayrıca şu an faaliyet gösterdiğimiz 11 ülkede de genişlemeyi sürdürüyoruz.”

SumUp şirketi projelerini geliştirmek için farklı kredi kartı şirketleri ile anlaşmalar yaparak, Rusya'dan sonra şimdi de Güney Amerika pazarına girmeye hazırlanıyor.