“Cep telefonları artık her yerde çekecek”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca nüfusu 500'den az olan ve bugüne kadar hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan bin 799 yerleşim yerinin kapsama alanına dahil edilmesiyle ilgili proje tamamlandı. Böylece Türkiye'nin tamamı "çevrim içi" oldu.

Hürriyet’in haberine göre, evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı GSM iletişim alt yapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1 ile 500 arasında bulunan bin 799 yerleşim yeri belirlendi.

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylerde halen mobil kapsaması bulunmuyordu. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için tüm masrafları Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmak üzere söz konusu yerlere mobil haberleşme hizmeti götürebilmek için 2013'te yapılan ihaleyi kazanan Turkcell ile sözleşme imzalanmıştı.

Tamamlanan proje çerçevesinde söz konusu bin 799 yerleşim yeri kapsama alanına alındı. Nüfusu 1- 500 olan ve GSM iletişim altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerindeki yaklaşık 258 bin vatandaşa hizmet götürüldü ve Türkiye tamamıyla "çevrim içi" oldu.

Tüm GSM operatörleri (Turkcell, Vodafone, Avea) kurulan bu tek altyapı üzerinden hizmet sunabilecek.