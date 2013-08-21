'CEO olmak için fazla seksi'

ABD merkezli internet devi Yahoo’nun CEO’su Marissa Mayer (38), dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un eylül sayısına kapak oldu. Derginin iki sayfasını süsleyen fotoğrafları ve stilini anlattığı röportajıyla Mayer, iş dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İnternet kullanıcıları başta olmak üzere, birçok dergi ve şirket çalışanı ve yöneticisi Mayer’ın kapak olmasıyla ilgili ikiye bölündü. Bir kesim, fotoğraflarla CEO’nun yaptığı işin önüne geçecek bir harekette bulunduğunu savunurken bir başka kesim ise Mayer’ı cesaretli ve güçlü bir kadın imajını yansıttığı için övdü.

Milliyet'te yer alan haberde, ABD merkezli kadın haberleri sitesi Jezebel’in kurucusu Anna Holmes'un, “Üst mevkilere gelen kadınlar görüntüsüne önem vermeyince özsaygıdan yoksun, önem verince de yüzeysel oluyor” diyerek Mayer’ı desteklediği belirtildi. Danışmanlık şirketi Impact Infotech ise Twitter sayfasında “Teknoloji için fazla seksi” yorumunda bulunurken, bir başka kullanıcı da “Mayer, kariyerine bağımlı bir Barbie” paylaşımını yaptı.

Serveti 500 milyon liranın üstünde

Dolabına oldukça emek harcadığını söyleyen Mayer, moda tutkusuyla sadece Oscar de la Renta imzalı bir kazağa 900 dolar (1750 TL) rahatlıkla ödeyebiliyor. Mayer, kendi evinde bile olsa bir partiye en fazla 15 dakika katlanabiliyor. Oldukça utangaç bir kişiliğe sahip olan Mayer’in kişisel serveti 300 milyon doların (583 milyon TL) üzerinde olduğu biliniyor.

Marissa Mayer, Yahoo'yu kurtardı

Yahoo için kurtarıcı görevini üstlenen Marissa Mayer, kısa sürede şirketin yeniden kendisini toparlamasına olanak sağladı. Bilindiğini gibi Mobil uygulama konusunda rakiplerinin bir adım gerisinde kalan Yahoo, gözle görülür bir düzelme yaşadı. Yeni bir atılım gerçekleştiren Yahoo, sık kullanılan servislerinde düzenlemelere başladı. Geliştirdiği uygulamaları ile Mobil dünyada da kendisine yer bulmaya başlayan Yahoo, etkinliğini giderek arttıracağa benziyor. Tabi bu arada da, daha önceden bildirdikleri gibi, kullanılmayan servislerini kapatmaya başladı. Marissa Mayer'in etkisi ile kısa sürede iyileşmeye başlayan Yahoo, yakın zamanda eski aktif günlerinde döneceğe benziyor.

Marissa Mayer'in Yahoo Haberler, Yahoo Mail ve Yahoo Connections gibi bölümlerin başlarına da başarılı yöneticiler ataması, şirketin emin adımlarla ilerlemesinde yardımcı oluyor.

Mayer, iş çevreleri tarafından oldukça başarılı bulunuyor.