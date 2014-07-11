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Yaşam

Cennet'te 18 bin Euro'ya bir gece

Avrupa’daki ilk resort oteli, Bodrum Göltürkbükü’ndeki Cennet Koyu’nda açıldı

11 Temmuz 2014 10:41

Mandarin Oriental Bodrum’da açıldı. 650 milyon euro’luk yatırım yapılan projede gecelik oda fiyatı 800 euro’dan, villa fiyatı ise 18 bin euro’dan başlıyor.

Avrupa'nın ilk resort oteli olan 670 dönüm arazi üzerinde yer alıyor. 2 kilometre sahil şeridinde ve 2 özel koya sahip otelde oda fiyatlarının gecelik 800-900 euro arasında değiştiği Mandarin Oriental’da en lüks villanın geceliği ise 18 bin euro.

 

‘Türkler ısrar etti’

 

2.700 metrekarelik alanda konumlanan The Spa at Mandarin Oriental ise Mandarin’in tüm dünyadaki otellerinde uyguladığı spa konseptini Bodrum’a da getirdi.

Dünyada 33 olan otel sayısını kısa sürede 45’e çıkarmayı planladıklarını belirten Mandarin Oriental Hotel Group Başkan Yardımcısı Christoph Mares, “Öncelikle yerli tatilcilere odaklandık. Daha sonra başta Amerika ve Uzakdoğulu turist olmak üzere yurtdışına açılacağız. Yurtdışındaki otellerimizde Bodrum otelimizin tanıtımına yer veriyoruz. Projede Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşçı ile kimyamız çok iyi uyuştu” dedi.

Avrupa’daki otellerinde çok fazla Türk turist bulunduğunu vurgulayan Mares, markanın Türkiye’ye gelmesinde Türk müşterilerin ısrarının da etkisi olduğunu söyledi. Mares, “Dünyada böyle bir noktada bu özellikte bir tesisin olmadığını görüyoruz. Mandarin Oriental olarak Bodrum otelimizle birlikte Türkiye’yi turizmde dünyadaki amiral gemilerinden birisi haline getireceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

 

Kuruçeşme 2017’de biter

 

Mares, İstanbul Kuruceşme’deki Mandarin Oriental Bosphorus’la ilgili anlaşmaların yapılıp imzaların atıldığını ve 2017 yılında hizmete açılacağını dile getirdi.  Bu yatırımla İstanbul’a da gelecek olan Mandarin Oriental Hotel  Group, Avrupa kıtasında sadece Türkiye’de aynı ülkede iki Mandarin Oriental otel ile yer almış olacak.

Türkiye Bölge Genel Müdürü Nejat Sarp ise otelin 109 misafir odası ve süiti ile bölgedeki en büyük misafir odalarına sahip olduğunu söyledi. Otelde Bayblon (Doğuş Grubu) Mandarin için Juju adıyla yeni bir konsept oluşturdu.

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