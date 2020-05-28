Cennet Mahallesi'nin Ayşe'siydi; Belemir Temizsoy'un yıllar içindeki değişimi...

Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi’nde Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy’un yeni hali görenleri şaşırtıyor. Şimdilerde ‘’Belemirce’’ adlı YouTube kanalında diziye dair anılarını paylaştığı videolar yayınlayan artık 24 yaşında. Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşan genç oyuncu, değişimi ile de şaşırtıyor.

Cennet Mahallesi’nin Küçük Ayşe’si Belemir Temizsoy… Oyunculuğa henüz 5 yaşındayken başlayan Belemir Temizsoy; Çiçek Taksi, Cennet Mahallesi gibi dizilerin yanı sıra reklam filmlerinde de yer aldı. Cennet Mahallesi günlerinin ardından yaklaşık 16 sene setlere ara veren Temizsoy, şu anda özel bir kurumda şirket hemşiresi olarak çalışıyor.

Belemirce adlı YouTube kanalında her hafta kendi hayatına dair içerikler paylaşan Temizsoy takipçilerinden ilgi görüyor. Genç oyuncu konuyla ilgili olarak ‘’Geçen uzun zamana rağmen hala hatırlanıyor olmak oldukça mutluluk verici. Geçmişte yer aldığım projelerle alakalı günümüzde bile çok güzel yorumlar alıyorum. Kendimi kamera karşısında iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. O yüzden bir YouTube projesi ile tekrardan karşınıza çıkmak istedim’’ şeklinde konuştu.

Sahnelere geri dönme kararı alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya devam ediyor. Temizsoy, son olarak Kıvanç Tiner’in yazıp yönettiği ‘’Hiç Yoktan İyidir’’ adlı tiyatro oyununda yer aldı.