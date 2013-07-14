'Cenk Akyol'u Gezi Parkı nedeniyle kadro dışı bırakan 'devlet' kim?'

Galatasaray Basketbol takımıyla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadığı gün kendisiye röportaj yapmak isteyen NTV'yi Gezi Parkı olaylarındaki tutumu nedeniyle protesto eden ünlü basketbolcu Cenk Akyol'un A Milli Basketbol Takımı’nın 2013 Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna alınmamasıyla ilgili tartışmaya Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı.

Son olarak bugün Cenk Akyol konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve Milli Takım koçu Nihat İziç'in kendisinin kadroya alınmamasıyla ilgili olarak “devlet”i işaret ettiğini söylemişti. Konuya Twitter hesabından attığı bir mesajla değinen Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Eğer Nihat İziç, Cenk'e "Devlet" dediyse, açıklasın. Kim O "Devlet”? Sayın Başbakan değil. Ben de değilim. Kim?!" diye yazdı.

Federasyon'dan Akyol'a cevap

Öte yandan, Cenk Akyol’un çarpıcı ifadelerinin ardından Basketbol Federasyonu cevap niteliğinde bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Milli Takımımız aday kadrosunun belirlenmesi sürecine ilişkin son günlerde medyada çeşitli iddia ve yorumlar yer bulmakta ve Cenk Akyol’un Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmemesi hususunda kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir” denildi.



Basketbol Federasyonu’nun açıklamasında yer alan ifadeler şöyle

Müdahale söz konusu değil

Öncelikle, altyapılardan itibaren Milli Takım kadrolarında defalarca yer almış bir sporcumuzun bugün yapmış olduğu açıklamayı üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz.



Devletin hiçbir kademesinden ve spor yönetiminden, sponsorlarımızdan Milli Takımlarımızın kadro seçimlerine müdahale hiçbir zaman söz konusu olmamıştır ve bu gibi kararlar sadece teknik kadro tarafından verilmektedir.

Milli Takımlarımız için sporcu seçimleri yapılırken aralarında; sağlık durumu, form düzeyi, teknik ve fiziksel kapasite, yetenek, potansiyel, zihinsel güçlülük, devamlılık, kamplardaki davranışlar gibi birçok kriter göz önünde bulundurulmakta, ayrıca, takım oyuncusu olma, teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla uyum içerisinde çalışma gibi vasıflar da gözetilmektedir.

Konunun gelişimine ilişkin olarak, A Milli Takım Baş Antrenörü Bogdan Tanjevic ve Yardımcısı Nihat İziç de gerekli bilgilendirmeleri yapmışlardır.

Bir sporcu özelinde yaratılmak istenen polemiği anlamsız buluyor ve Milli Takımımızın bu gibi suni gündemlerle yıpratılmasını onaylamıyoruz.