T24 LogoT24 Logo
Spor

Garanti Bankası: Cenk Akyol'u kadroya aldırmamak haddimize değil

Oyuncu seçimi dahil sponsorluklarımızın hiçbir sürecine dahil olmanın ve iç dengelere karışmanın, bankamızın haddine olmadığını özellikle ifade etmek isteriz

12 Temmuz 2013 16:05

Garanti Bankası, Cenk Akyol'un A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "oyuncu seçimi dahil sponsorluklarımızın hiçbir sürecine dahil olmanın ve iç dengelere karışmanın, bankamızın haddine olmadığını özellikle ifade etmek isteriz" denildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Garanti Bankası olarak, Cenk Akyol'un A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna alınmaması konusunda medyada bankamıza yöneltilen haksız suçlamalara yönelik açıklamamızı paylaşmak isteriz. A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunun belirlenmesi sürecinde, oyuncu seçimlerinin tamamen teknik heyet tarafından yapıldığını, Garanti Bankası'nın bu süreçlerde hiçbir zaman yer almadığını ve yer almasının söz konusu dahi olamayacağını bilgilerinize sunarız. Garanti Bankası olarak, 2001'den bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı "12 Dev Adam"ın, 2002'den bu yana 12 Dev Adam Basketbol Okulları'nın, 2005'ten bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımı "Potanın Perileri"nin ve 2013'ten bu yana Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımları'nın ana sponsorluğunu üstlenmekten gurur duyuyoruz. Sınırları çok net tanımlanan sponsorluk ilişkilerimiz kapsamında tek hedefimiz, Türk basketbolunu markalaştırarak daha da ileriye taşımak ve basketbola yapılan yatırımların artmasına vesile olmaktır. Bu bağlamda, oyuncu seçimi dahil sponsorluklarımızın hiçbir sürecine dahil olmanın ve iç dengelere karışmanın, bankamızın haddine olmadığını özellikle ifade etmek isteriz. Garanti Bankası olarak, toplumun her kesiminden gelen görüş, öneri ve eleştirilere saygı duyan bir kurumuz. Ancak, bankamızın itibarını zedelemeye yönelik bu asılsız iddiaları gerek yönetim gerek çalışanlar olarak büyük bir üzüntüyle karşıladığımızı siz değerli basın mensupları ile paylaşmak isteriz."

ETİKETLER

garanti bankasıcenk akyol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24