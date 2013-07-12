Garanti Bankası: Cenk Akyol'u kadroya aldırmamak haddimize değil

Garanti Bankası, Cenk Akyol'un A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosuna alınmamasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "oyuncu seçimi dahil sponsorluklarımızın hiçbir sürecine dahil olmanın ve iç dengelere karışmanın, bankamızın haddine olmadığını özellikle ifade etmek isteriz" denildi.

Garanti Bankası'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Garanti Bankası olarak, Cenk Akyol'un A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosuna alınmaması konusunda medyada bankamıza yöneltilen haksız suçlamalara yönelik açıklamamızı paylaşmak isteriz. A Milli Erkek Basketbol Takımı kadrosunun belirlenmesi sürecinde, oyuncu seçimlerinin tamamen teknik heyet tarafından yapıldığını, Garanti Bankası'nın bu süreçlerde hiçbir zaman yer almadığını ve yer almasının söz konusu dahi olamayacağını bilgilerinize sunarız. Garanti Bankası olarak, 2001'den bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı "12 Dev Adam"ın, 2002'den bu yana 12 Dev Adam Basketbol Okulları'nın, 2005'ten bu yana A Milli Kadın Basketbol Takımı "Potanın Perileri"nin ve 2013'ten bu yana Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımları'nın ana sponsorluğunu üstlenmekten gurur duyuyoruz. Sınırları çok net tanımlanan sponsorluk ilişkilerimiz kapsamında tek hedefimiz, Türk basketbolunu markalaştırarak daha da ileriye taşımak ve basketbola yapılan yatırımların artmasına vesile olmaktır. Bu bağlamda, oyuncu seçimi dahil sponsorluklarımızın hiçbir sürecine dahil olmanın ve iç dengelere karışmanın, bankamızın haddine olmadığını özellikle ifade etmek isteriz. Garanti Bankası olarak, toplumun her kesiminden gelen görüş, öneri ve eleştirilere saygı duyan bir kurumuz. Ancak, bankamızın itibarını zedelemeye yönelik bu asılsız iddiaları gerek yönetim gerek çalışanlar olarak büyük bir üzüntüyle karşıladığımızı siz değerli basın mensupları ile paylaşmak isteriz."