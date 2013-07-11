Cenk Akyol, 'Gezi'ye destek verdiği için mi Milli Takım'a alınmadı?

Slovenya'da 4-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2013 FIBA Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. 20 kişilik aday kadroda, Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray Liv Hospital'ın formda oyuncularından Cenk Akyol'un yer almaması dikkati çekti. Akyol'un Milli Takım aday kadrosuna alınmaması hakkında "Gezi olayları sürecinde NTV mikrofonunu yere atması nedeniyle kadro dışı kaldı" iddiası ortaya atıldı. A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Erkek basketbolda 23 yıl sonra şampiyon olan sarı-kırmızılılarda sadece Ender Arslan kadroya davet edildi. Banvit karşısında 4-1 kazanılan final serisinde ortalama 17 dakika 53 saniye süre alan, 9.2 sayı ve 2.8 ribaunt ortalamasıyla oynayan Cenk Akyol'un, 20 kişi arasında yer almaması ise basketbolseverler için en şaşırtıcı gelişme oldu. Konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlarda ise ilginç bir iddia gündeme geldi.

Gökhan Karataş'ın radikal.com.tr'deki haberine göre, şampiyonluk maçı sonrası saha içinde röportaj veren 26 yaşındaki oyuncunun, Gezi Parkı olaylarındaki tutumunu eleştirmek amacıyla, NTV'nin mikrofonunu yere atması nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi. Akyol'un kadroya alınmamasıyla ilgili olarak Fotospor'a konuşan Galatasaray Basketbol Şube Sorumlusu Murat Özyer, "Bunun birinci muhatabı Milli Takım Teknik Ekibi'dir. Önce onlardan bir açıklama yapılmasını beklemek daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.



'Umarım konuşulan konu değildir'



Galatasaray'ın yeni transferi Sinan Güler, aday kadronun açıklanması sonrası sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Cenk Akyol'un geçtiğimiz sezon sergilediği performansla Milli Takım'da yer almayı herkesten çok hak ettiğini belirten Güler, "Umarım etrafta konuşulan konudan bağımsız bir şeydir" yorumunda bulundu.



Resmi açıklama geldi



Türkiye Basketbol Federasyonu Erkek Milli Takımlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, "Cenk Akyol'un Gezi Parkı’nda yaşananlar sırasındaki tavrı nedeniyle takıma çağırılmadığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan Erdenay, "Tanjevic’in planladığı listede Cenk yoktu. A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Nihat İziç’in ısrarıyla Tanjevic tekrar Cenk’i kadroya almak üzere düşünmeye başlamıştı. Cenk, geçen yıl Temmuz ayında Bulgaristan’da yapılan kampta Tanjevic’le anlaşamadığını ve uyuşmadıklarını belirtmiş ve ‘Hocanın bana karşı tavrında bir değişiklik olacaksa geleyim’ demişti. Bunun üzerine durum Tanjevic’e aktarıldı. Tanjevic de hiçbir oyuncusuna farklı davranmayacağını söylemişti. Tanjevic, bu yılki Avrupa Şampiyonası kadrosuna Cenk’i almadı. Bu durum tamamen teknik bir konu ve tercih” dedi.