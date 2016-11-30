Cengiz Ünder satılık değil!

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, üç İstanbul kulübünün radarında olan Cengiz Ünder'e gelecek tüm teklifleri geri çevireceklerini söyledi.

Cengiz Ünder'in, Medipol Başakşehir'de çok mutlu olduğunu belirten Saral, "Cengiz için kulübümüze gelen resmi teklif yok. Oyuncumuzdan da bize gelen bir talep yok. Cengiz'i kesinlikle satmayı düşünmüyoruz. Oyuncumuzun bizimle 5 yıllık sözleşmesi var ve burada çok mutlu." ifadelerini kullandı.

"Tesislerde kalıyor, tamamen işine odaklanıyor"

Amaçlarının Cengiz'i Türk futboluna kazandırmak olduğunu vurgulayan Mustafa Saral, şöyle konuştu: "Cengiz'in üzerinde özel duruyoruz. Onun gelişimine çok dikkat ediyoruz. Röportaj izni bile vermiyoruz. Yalnızca gol attığı maçlardan sonra çok kısa röportaj veriyor.



Tesislerde kalıyor, tamamen işine odaklanıyor. Rahat bıraksınlar Cengiz'i kazanalım. Kulübümüz için para ikinci planda. Şu anda Süper Lig'de lider durumdayız ve liderlik paradan daha önemli. Lider ve hedefi olan bir takım Cengiz'i neden satsın."