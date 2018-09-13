Cengiz Semercioğlu'ndan Nihat Doğan'a: Pimi çekilmiş bomba gibi yaşarsan böyle patlarsın

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, reşit olmayan iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gündemde olan Nihat Doğan’a "Hayatı pimi çekilmiş bomba gibi yaşarsan başın beladan kurtulmaz” diyerek seslendi. Doğan’a bir dizi eleştiri sıralayan Semercioğlu, "Ne işin var kardeşim senin 11-16 yaşında çocuklarla evde tek başına?” diye sordu.

Semercioğlu’nun bugün "Dijital korsan…” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Buket Aydın’la Kanal D Haber’in yaptığı özel haber, iki gündür konuşuluyor: Nihat Doğan’ın başı bu sefer evine 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu aldığı için belada...

Hayatı pimi çekilmiş bomba gibi yaşarsan başın beladan kurtulmaz...

TV’de yorum yaparken de...

Twitter’a yazarken de...

Survivor’da yarışırken de...

Ankara’da otele aleme giderken de pimi çekilmiş bombadır Nihat Doğan.

Şimdi kalkmış, “17-25 Aralık ve 15 Temmuz’daki duruşumdan dolayı bana bunlar yapılıyor” diye savunuyor...

Yaptığın bu büyük hatayı hiçbir şey hafifletmez.

Nihat Doğan evine davet ettiği 11 ve 16 yaşındaki çocuklara elini bile sürmemiş olabilir, sözlü en ufak bir imada bulunmamış da olabilir...

Onların da böyle bir ifadesi yok.

Bu yüzden cinsel istismar, taciz olmasa bile ortada can alıcı şu soru var:

Ne işin var kardeşim senin 11-16 yaşında çocuklarla evde tek başına?

Hayranınsa dışarıda fotoğrafını çektir, sohbet etmek istiyorsa ayaküstü konuş, yalnız başına eve davet etmek ne demek?

Çay içmişler, televizyon izlemişler...

Ne hakla?

Sen bunu yaparsan millet de senin niyetini sorgular.

Bırak eve davet etmeyi, kimsenin çocuğuna dokunamazsın...

Evine yalnız çağıramazsın...

Bitti! Bu kadar net!

Bunu bilmiyorsan da pimi çekilmiş bomba gibi böyle yine patlarsın.