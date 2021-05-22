“Cenazesi camiye alınmasın” demişti; Ebubekir Sifil'in şikâyette bulunduğu Yılmaz Özdil hakkında hapis istemiyle dava açıldı

Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sifil, Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın” dediği Sözcü yazarı Yılmaz Özdil hakkında şikâyette bulundu. Sifil, söz konusu ifadesine karşın “Yobazın Tehdidi” başlıklı bir yazı kaleme alan Özdil’in kendisine ‘alenen hakaret' ettiğini ileri sürdü. Özdil’e 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sifil'in söz konusu tepki çeken sözleri fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti.

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eleştiri sınırlarının aşıldığı bu suretle “Yobazın Tehdidi” başlıklı yazısında müştekiye yönelik zincirleme şekilde basın-yayın yoluyla alenen hakaret eyleminde bulunduğu” ifadelerine yer verildi. İddianamede Yılmaz Özdil'e, “basın-yayın hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 ay arasında bir hapis cezası verilmesi talep edildi.

Özdil: ‘Şuursuz' ve ‘yobaz' kelimelerini sözlük anlamları ile ve eleştiri mahiyetinde kullandım

Yazdıklarının eleştiri mahiyetinde olduğunu belirten Özdil ise, “Müşteki hem beni tehdit eder nitelikte hem de şirk koşar vaziyette ‘cesetlerimizin camiye alınmaması gerektiğini' beyan etmişti. Ben ‘şuursuz' ve ‘yobaz' kelimelerini sözlük anlamları ile ve eleştiri mahiyetinde kullandım. Bu sözcüklerin hakaret içerir bir yanı bulunmayıp bir fikre körü körüne bağlanma konusunu anlatmak için kullandım” dedi.

Avukat: Yargı sistemindeki adaletsizlik artık gün yüzüne çıkmıştır

Yılmaz Özdil hakkında hazırlanan iddianamenin haksız ve dayanaksız olduğunu belirten Avukat İsmail Yılmaz, “Özdil'in cevap hakkını kullanarak bu tehditlere karşı kaleme aldığı yazısının ceza davasına konu edilmesi düşündürücüdür. Zira, bu olayın başlangıcı Yılmaz Özdil aleyhinde yapılan paylaşımdır. Yargı sistemindeki adaletsizlik artık gün yüzüne çıkmıştır. Muhaliflere uygulanan hukuk ile diğer kişilere uygulanan hukuk arasındaki uçurum, ne yazık ki giderek de artmaktadır” dedi.

TIKLAYIN - Yılmaz Özdil’den “Cenazesi camilerimize sokulmasın” diyen Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e: Cemevinden kaldırırlar müsterihim, sen düşün!