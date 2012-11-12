Cenaze taşıyan otobüs kaza yaptı: 4 ölü

İstanbul’dan Ardahan'a cenaze taşıyan otobüs, yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.



İstanbul'da vefat eden bir kişinin cenazesini Ardahan'ın Göle ilçesine götüren İstanbul Bahçelievler belediyesine ait otobüs, Tortum ilçesine bağlı Güzelyayla geçidinde, aşırı hız ve yolun kaygan oluşu nedeniyle yoldan çıktı.

Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüste ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 27 kişi, kara ve hava ambulansları ile Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.