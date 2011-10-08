-Cenaze namazını Mehmet Görmez kıldırdı İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan'ın cenaze namazını kıldıran ve helallik isteyen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, ''Yüce Rabbimiz, merhumenin şahsında bütün insanlığa hizmet eden, hayırlı evlatlar yetiştiren bütün annelere rahmet eylesin'' dedi. Görmez, Fatih Camisi'nde Tenzile Erdoğan'ın cenaze namazını kıldırıp helallik istedikten sonra yaptığı konuşmada, hayata gelen her insanın bir gün ölümün acısını tadacağını belirterek, şunları kaydetti: ''Ancak ne mutlu bize ki biz ölümün refik-i alaya, en yüce dosta vuslat, şeb-i arus olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Allah'a hamd olsun yüce Rabbimiz, namazımıza anne ve babalarımıza dua etmeyi yerleştirmiş. Biz müminler her gün namazımızda 'Rabbimiz, annelerimize, babalarımıza mağfiret eyle' diye dua ediyoruz. Yüce Rabbimiz, merhumenin şahsında bütün insanlığa hizmet eden, hayırlı evlatlar yetiştiren bütün annelere rahmet eylesin.'' Mehmet Görmez, yatsı namazının ardından Üsküdar'daki Marmara İlahiyat Vakfı Camisi'nde hatim merasimi yapılacağını dile getirerek, cenazeye katılanları buraya da davet etti. -Vatandaşlardan Başbakan Erdoğan'a taziye- Bu arada, cenaze namazı bittikten sonra Tenzile Erdoğan'ın cenazesi camiden çıkarılmadan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve kızları ile birlikte diğer kadınlar camiden ayrıldı. Başbakan Erdoğan, cami çıkışında bindiği cenaze aracıyla Fevzipaşa Caddesi'nden geçiş yaparken vatandaşlarca alkışlandı. Bazı vatandaşlar Erdoğan'a, ''Başınız sağ olsun Başbakanım'' diye seslendi.