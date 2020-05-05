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Koronavirüs

Cenaze namazı kılınan köyde pozitif vakalar hızla arttı, karantina uzatıldı

05 Mayıs 2020 17:57

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde Koronavirüs vakalarının hızla artış göstermesi sonrası karantina süresi 14 gün daha uzatıldı.

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