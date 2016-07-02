Çemişgezek'ten Robert Koleji'ne TEOG şampiyonu çoban Mahir'in hikâyesi

Ders çıkışlarında ailesine destek için ders kitaplarını ve romanlarını alarak koyunları otlatmaya götüren Çemişgezek’in Yemişdere Köyü’nden Mahir Gündoğdu, TEOG şampiyonlarından biri oldu ve Amerikan Robert Koleji öğrencisi olmaya hak kazandı.

Habertürk'ten Pelvin Kaplan'ın haberine göre, Mahir Gündoğdu Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavlarının şampiyonlarından birisi. Her gün okul çıkışında ders kitapları ile romanlarını alıp koyunların peşinden giden Mahir’in bu azmi ona şampiyonluğun yanı sıra Amerikan Robert Lisesi’nin de kapılarını açtı. Mahir, hem puanı hem de ücreti ile Türkiye’nin gözde okullarından biri olan Robert’in yatılı ve tam burslu öğrencisi oldu.

Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde Yemişdere Köyü’nden taşımalı eğitimle her gün Payamdüzü Ortaokulu’na gidip gelen ve her boş anında da ailesinin yardımına koşan 14 yaşındaki Mahir’in öyküsü hem azmin hem de zorlukların içinden çıkan bir başarıyı anlatıyor. İşte Mahir'in anlattıkları:

"Bizim oralarda yaşam şartları ağır ama ailem hep bana destek oldu. Annem ilkokul mezunu, babam da ortaokul. Ama okumanın ne kadar önemli olduğunu hep onlardan dinledim. Hep beni desteklediler. 6’ncı sınıfa geçen kardeşim Deniz’i de aynı şekilde okuması için teşvik ediyorlar.

Ders zili çalınca

"Ailem küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Ben de köydeki tüm çocuklar gibi aileme işinde destek oluyorum. Bunun için de her gün okul çıkışı hayvanları otlatmaya çıkarıyordum. Bugün de bunu yapıyorum. Ama ders kitaplarımı da yanıma alıyordum ve ders çalışıyordum.

"Kitap okumayı çok seviyorum"

"Kitap okumayı çok sevdiğim için hep yanımda kitaplarım oluyordu. Bol bol kitap okudum. Aslında saatler boyunca başımı kaldırmadan ders çalışmadım. Günde ortalama 2 saat ders çalışıyordum. Bence başarılı olmamda kitap okumayı bu kadar çok sevmem de etkili oldu.

"Öğretmenlerim, akrabalarım kitap taşıdı"

"Hiç ayırmadan ne kitap bulursam okuyorum. Roman da seviyorum, inceleme de. Köye gelen tüm akrabalar ile öğretmenlerim hep bana kitap taşıdı. Kitap okumak iyi geliyor.

"Öğretmenlerime teşekkür ederim"

"İki öğretmenim ve okul müdürüm bizim köyde oturuyor. Tüm öğretmenlerimin yetişmemde ve başarımda büyük katkısı oldu. Hepsi bana ‘Yapabilirsin’ dediler. Ama okul müdürüm Birsel Tutar, fen öğretmenim Suat Yıldız ve Türkçe öğretmenim Fırat Yıldırım özellikle çok ilgilendiler. Bana çok inandılar. Ben de ‘Yapacağım’ dedim. Ben bütün öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Benimle çok ilgilendiler. Birlikte soru çözdük.

"İstanbul'a ilk kez geliyorum"

"İstanbul’a ilk kez geldim. Bu şehri de okulumu da çok sevdim. Yatılı okuyacağım ama başaracağımı biliyorum.

"Hedefim tıp ya da mühendislik"

"Söylemek için erken olabilir çünkü önümde daha 5 yıl var ama hayalim tıp ya da mühendislik okumak."

"Farklılıklar zenginliğimiz"

Amerikan Robert Lisesi Türk Müdürü Nilhan Çetinyamaç okulun en önemli hedeflerinden birinin Türkiye’nin farklı bölgelerinden öğrencileri bünyesine katmak olduğunu vurgulayarak, “Yatılı olmamız da Mahir gibi Türkiye’nin değişik bölgelerinden öğrenci almamızı sağlıyor. Okulumuzun en önemli özelliklerinden birisi farklılıkları bir zenginlik olarak görmektir. Bu da bizim desteklediğimiz bir bakış açısıdır. Bu yüzden Mahir’in de Robert ailesine katılmasından çok mutluyuz” dedi.