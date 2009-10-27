'Cem’in filmi uzak ara 1 numaradır'

11yaşına kadar meme emmişim

Şafak Sezer 29 Ekim’de vizyona girecek olan “Kolpaçino'' ile ilgili Hürriyet'e konuştu.Hem “Kolpaçino”da hem de “Kutsal Damacana-2”de hep no-name adamlarla çalışıldı. “Kolpaçino” çok güzel bir film oldu. Bizim için önemli olan “Sabri” karakteriydi. Onu da Aydemir Akbaş çok güzel oynadı, döktürdü.Nasıl herkes oyuncu olabiliyorsa, herkes yönetmen ve senaryo yazarı da olabilir. Kendine, elindeki mala güvenen herkes arenaya çıkabilir. Ama iyi yönetmen, iyi senaryo yazarı 3-5 tane. Fazla yok.Tabii ki. Günde 10 film izliyorum. Evimde 400 parçalık yerli film arşivim var. Fatma Girik’lerden Sadri Alışık’lara kadar... Hepsinin hayranıyım. En sevdiğim komedi filmi, “Aslan Bacanak” mesela.Esinlenmek ne kelime, onlarla yatıp, kalkıyoruz ama yapamıyoruz.Dünyada çalmayan adam yok. Ha, Steven Spielberg gibi bir adam var. Bu adam herkesin savaş filmi, kovboy filmi çektiği dönemde uzaya çıktı, herkesin uzaya çıktığı dönemde de kalktı “Schindler’in Listesi”ni çekti. Bu adam çalmadan yapan tek kişi, başka yok... Bize gelince. Bizde herkes sonucu baştan biliyor. Cem Yılmaz filmini kaç kişi izleyecek biliniyor. Şahan Gökbakar, şafak Sezer yapınca da öyle... Biz de kendi aramızda rekabet ediyoruz yani. Eskiden birbirine rakip çok adam varmış. Sonra sektör diziye bulaştı, geçmiş olsun! İş bitti yani. Sinemaya destek yok... Biz “Kolpaçino”da oynaması için çok kişiyi aradık. Rol beğenmediler, geri dönmediler. Bunlar çok ayıp şeyler. Ayrıca şöyle bir akıl hastalığı başladı: Film müzikleri için birini arıyorsun, 50-100 bin dolar para istiyor. Yahu zaten bu ülkede 100 bin dolara film çekiliyor. Müzik sinemanın evladıdır. Net cevap alamadığın zaman evladın kolu bacağı gidiyor.İsim vermeme gerek yok ama herkes böyle. Ben de onlara kin besliyorum, bir tarafa yazıyorum. Çünkü ben onun konserine gidip izlemişimdir, arkadaşlık etmişimdir. O bana değer vermezse, bu beni üzer. Müziğin sahibini arıyorsun, “menajerim ilgileniyor” gibi yavşakça tavırlarla karşılaşıyorsun. Bu sektöre hizmet etmek adına oyuncu, yeri geliyor para almıyor. Ben paramı alamayacağımı bildiğim halde gittim film çektim.Benim bir gişem var, ama dengesiz bir gişe! Tam dengeye oturmadı yani. Ne olduğu belli değil... Bir 900 bin oluyor, bir 600 bin, sonra bir milyona çıkıyor. Kesin olan şu; ben bugüne kadar hiçbir yapımcıyı batırmadım. Hiçbiri zarar etmedi. Kazandığım para beni de bir yıl geçindiriyor.Etse ne olur, etmese ne olur. İnsanları zorla sinemaya getiremem ki! Benim kaderim böyle. Benim her şeyim çok zor olur. Zor doğumum ben. 11 yaşına kadar meme emmişim, 13’ümde sünnet olmuşum, 25’imde askere gitmişim, 37’mde anne-babalar birbirine girmiş de zorla evlenmişiz, mucize eseri şöhret olmuşuz. Daha ne anlatayım!Evet... İclal çok başarılı. Zaten o, sit-com kadınıdır, hiç evden çıkmasın. Bu dizi de ev içinde geçiyor. Karı-kocayız, çocuklarımız falan var. Hikaye daha yazılıyor, bakalım ne çıkacak ortaya.Güzel kadın. Benim yanımda havalı duruyor biraz... “Şşşt kendine gel” duruşu var yani...Kostümlerini falan çok beğendim. Çok iyi bir iş olmuş. Bence Cem’in filmi uzak ara 1 numaradır. Diğerlerinin şansı ne olur, bilinmez ki. Kumar gibi bir şey bu iş...İlk filmde Diablo’yu ezdi ya Fikret, onun intikamını almaya geliyor iblis... Bütün mevzu bu. Bol kahkahalı, değişik bir iş oldu. Ve bütün oynayanlar isimsiz... Mesela şoförüm, Fenerbahçe tribününden bir arkadaşım, Acıbadem Hastanesi’nde idari işler müdürü olarak çalışan bir ağabeyimiz, kızım, amcamın kızı, kayınpederim, kayınvalidem, baldızım, herkes oynadı...Yok, hepsi karın tokluğuna çalıştı.