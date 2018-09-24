Cemile Bayraktar: AKP başörtüsü sorununu tam çözmedi

T24 Haber Merkezi

Eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar‏ başörtüsü sorununun AKP hükümeti tarafından tam çözülemediğini söyledi. Bayraktar, başörtülülerin sürekli nefret söylemine maruz kaldığını anlatarak, "Başörtülü kadınlar kimseye yaranmak zorunda değil" dedi.

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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Bayraktar AKP'ye tepkili. "Bu ülkede başörtülü kadınlar seçilme, başörtülü çalışma-okuma hakkına Ak Parti sayesinde sahip oldu" diyen Bayraktar, "Halen devam eden keyfi yasakçılık ve ayrımcılık söylemi hukuksal olarak tanımlanmadı" ifadesini kullandı.

Bayraktar şunları kaydetti:

Başörtülü kadınlar kimseye yaranmak zorunda değil ama zaten yaranamaz da “çok tesettürlü olsan; terörist, kara fatma, yobaz” derler, “başörtülü, taytlı makyajlı olsan; seninki örtü değil” derler. Durmadan nefret söylemine maruz kalıyoruz, hükümet başörtüsü sorununu tam çözmedi.