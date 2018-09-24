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Cemile Bayraktar: AKP başörtüsü sorununu tam çözmedi
"Durmadan nefret söylemine maruz kalıyoruz"
T24 Haber Merkezi
Eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar başörtüsü sorununun AKP hükümeti tarafından tam çözülemediğini söyledi. Bayraktar, başörtülülerin sürekli nefret söylemine maruz kaldığını anlatarak, "Başörtülü kadınlar kimseye yaranmak zorunda değil" dedi.
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Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Bayraktar AKP'ye tepkili. "Bu ülkede başörtülü kadınlar seçilme, başörtülü çalışma-okuma hakkına Ak Parti sayesinde sahip oldu" diyen Bayraktar, "Halen devam eden keyfi yasakçılık ve ayrımcılık söylemi hukuksal olarak tanımlanmadı" ifadesini kullandı.
Bayraktar şunları kaydetti:
Başörtülü kadınlar kimseye yaranmak zorunda değil ama zaten yaranamaz da “çok tesettürlü olsan; terörist, kara fatma, yobaz” derler, “başörtülü, taytlı makyajlı olsan; seninki örtü değil” derler. Durmadan nefret söylemine maruz kalıyoruz, hükümet başörtüsü sorununu tam çözmedi.
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