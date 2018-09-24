T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cemile Bayraktar: AKP başörtüsü sorununu tam çözmedi

"Durmadan nefret söylemine maruz kalıyoruz"

24 Eylül 2018 13:04

T24 Haber Merkezi

Eski Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar‏ başörtüsü sorununun AKP hükümeti tarafından tam çözülemediğini söyledi. Bayraktar, başörtülülerin sürekli nefret söylemine maruz kaldığını anlatarak, "Başörtülü kadınlar kimseye yaranmak zorunda değil" dedi.

TIKLAYIN: Eski Yeni Şafak yazarından AKP yorumu: En büyük hata; muhalefet edeni 'hain' diyerek susturmak

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulunan Bayraktar AKP'ye tepkili. "Bu ülkede başörtülü kadınlar seçilme, başörtülü çalışma-okuma hakkına Ak Parti sayesinde sahip oldu" diyen Bayraktar, "Halen devam eden keyfi yasakçılık ve ayrımcılık söylemi hukuksal olarak tanımlanmadı" ifadesini kullandı.

Bayraktar şunları kaydetti:

Başörtülü kadınlar kimseye yaranmak zorunda değil ama zaten yaranamaz da “çok tesettürlü olsan; terörist, kara fatma, yobaz” derler, “başörtülü, taytlı makyajlı olsan; seninki örtü değil” derler. Durmadan nefret söylemine maruz kalıyoruz, hükümet başörtüsü sorununu tam çözmedi.

ETİKETLER

akpbaşörtüsüsorunçözmedihaberaçıklama
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-09-24T13:04:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/cemile-bayraktar-akp-basortusu-sorununu-tam-cozmedi,707439","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/cemile-bayraktar-akp-basortusu-sorununu-tam-cozmedi,707439"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24