Eski Yeni Şafak yazarından AKP yorumu: En büyük hata; muhalefet edeni 'hain' diyerek susturmak

Eski Yenişafak yazarı Cemile Bayraktar, AKP'nin çok sayıda iyi icraatın önünü kesecek duruma geldiğini, muhalefet edeni 'hain' diye susturduğunu ve bu tavrın büyük hata olduğunu savundu.

Cemile Bayraktar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada AKP'nin belli konularda büyük hatalar yaptığına işaret etti. Bayraktar'ın açıklaması şöyle: "Ak Parti, hiç mi iyi bir şey yapmadı? Çok iyi işler yaptı, yapmaya devam ettiği iyi şeyler de var ancak belli konularda büyük hatalar yaptı, az sayıdaki büyük hatası, çok sayıdaki iyi icraatın önünü kesecek duruma geldi. En büyük hata; muhalefet edeni “hain” diyerek susturmak"