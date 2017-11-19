Cemil İpekçi ve Zehra Su, lösemili ve kimsesiz çocuklar için el ele verdi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Sanat Müziği şarkıcısı Zehra Su, yeni albümü “Aşk Defteri”nin satışlarından elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklar için bağışlanacağını, Cemil İpekçi’nin albüm için tasarladığı kıyafetlerin de lösemili çocukların tedavisi için yapılan bir yardım kampanyasında açık arttırma ile satıldığını söyledi.

2002 yılında Selami Şahin, Metin Özülkü ve Şehrazat’ın eserlerinin de yer aldığı “Çek Cezanı” isimli albümü çıkaran Zehra Su, uzun süren sessizliğini “Aşk Defteri” albümüyle bozdu. Neşat Ertaş, Aysel Gürel, Sezen Cumhur Önal’ın eserlerinin de yer aldığı 10 şarkılık albümün ilk klip çalışması Kemal Başbuğ yönetmenliğinde “O Var Ya” şarkısına çekildi. Ünlü modacı Cemil İpekçi, klipteki kıyafetleri 80’li yıllara ait kumaşlardan dikti.

GELİRLER ÇOCUKLAR İÇİN

Zehra Su, albüm satışlarından elde edilecek gelirin tamamının kimsesiz çocuklar için harcanacağını söylerken, Cemil İpekçi’nin albüm için tasarladığı kıyafetlerin ise lösemili çocukların tedavisi için yapılan bir yardım kampanyasında açık arttırma ile satıldığını açıkladı.

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