T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cemil İpekçi ve Zehra Su, lösemili ve kimsesiz çocuklar için el ele verdi

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Sanat Müziği şarkıcısı Zehra Su, yeni albümü “Aşk Defteri”nin satışlarından elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklar için bağışlanacağını, Cemil İpekçi’nin albüm için tasarladığı kıyafetlerin de lösemili çocukların ted

19 Kasım 2017 16:23

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Sanat Müziği şarkıcısı Zehra Su, yeni albümü “Aşk Defteri”nin satışlarından elde edilecek gelirin kimsesiz çocuklar için bağışlanacağını, Cemil İpekçi’nin albüm için tasarladığı kıyafetlerin de lösemili çocukların tedavisi için yapılan bir yardım kampanyasında açık arttırma ile satıldığını söyledi.
2002 yılında Selami Şahin, Metin Özülkü ve Şehrazat’ın eserlerinin de yer aldığı “Çek Cezanı” isimli albümü çıkaran Zehra Su, uzun süren sessizliğini “Aşk Defteri” albümüyle bozdu. Neşat Ertaş, Aysel Gürel, Sezen Cumhur Önal’ın eserlerinin de yer aldığı 10 şarkılık albümün ilk klip çalışması Kemal Başbuğ yönetmenliğinde “O Var Ya” şarkısına çekildi. Ünlü modacı Cemil İpekçi, klipteki kıyafetleri 80’li yıllara ait kumaşlardan dikti.
GELİRLER ÇOCUKLAR İÇİN
Zehra Su, albüm satışlarından elde edilecek gelirin tamamının kimsesiz çocuklar için harcanacağını söylerken, Cemil İpekçi’nin albüm için tasarladığı kıyafetlerin ise lösemili çocukların tedavisi için yapılan bir yardım kampanyasında açık arttırma ile satıldığını açıkladı.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Orhan SENCERDHATÜRK Sanat MüziğiZehra SuDefteri”ninCemilSelamiMetinCezanı”Defteri”Neşat Ertaş Aysel Gürel Sezen CumhurKemal BaşbuğVar Ya”GELİRLERSuFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24