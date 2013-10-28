Cemil İpekçi: Bana göre imam diye bir şey yok

Ülke TV'de bir programa katılan modacı Cemil İpekçi, imamlara papazlar gibi dini nikâh kıyma yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi. İnançlarda belirli reformların olması gerektiğini ifade eden İpekçi; "Madem imamları koydunuz ki bana göre imam diye bir şey yok. Bundan sonra her imamın bilgili olması, İlahiyat Fakültesi'nden mezun olması şart" dedi. Ünlü modacı papazlara verildiği gibi imamlara da büyük camilerde, dini ve resmi nikâhı bir arada kıyma yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi.

Cemil İpekçi belediye nikâhını sevmediğini; "Ben sözümü Allah'a vermek istiyorum, elin adamına niye söz vereyim ki" sözleriyle açıkladı.

'Alkol düzenlemesi çağdaş kanunlardır'

Alkol düzenlemesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan İpekçi, bu düzenlemenin gericilik olmadığını aksine çağdaş kanunlar olduğunu ifade etti. Cemil İpekçi alkol düzenlemesiyle ilgili ABD örneğini verdi. Ünlü modacı, "New York'ta polis kamuya açık yerlerde alkol içerken kişiyi yakalaması halinde 48 saat avukatla bile görüştürmeden hapsediyor. ABD'de 21 yaş altında bir birey Başbakan'ın oğlu bile olsa gece kulübüne giremez, sigara içse bile sigara satın alamaz ciddi yaptırımlar uygulanıyor" dedi.

Beyoğlu'nda 15-16 yaşlarında alkollü genç bir kızın yaşadığı olaya tanıklık ettiğini anlatan İpekçi, kızın yürüyemeyecek kadar alkollü olduğunu, üç tane adamın kızı alıp bir ara sokağa soktuğunu ve daha sonra kızın başına ne geldiğini bilemediği söyledi.

İpekçi, kızı kurtaramadığını ifade ederken, " Avrupa 'da böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde o genç kızın annesinin de babasının da hapis cezası verilmekte" dedi. İpekçi, alkol düzenlemesinin AK Parti 'nin gericiliği olmadığını, çağdaş kanunlar olduğunu çocuklarımızı korumak için bu kanunları içimize sindirmemiz gerektiğini söyledi.