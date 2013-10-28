T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cemil İpekçi: Bana göre imam diye bir şey yok

İpekçi katıldığı bir yayında 'İmam diye bir şey yoktur.Alkol düzenlemesi AK Parti'nin gericiliği değil, çağdaş kanunların gereğidir' dedi

28 Ekim 2013 18:42

Ülke TV'de bir programa katılan modacı Cemil İpekçi, imamlara papazlar gibi dini nikâh kıyma yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi. İnançlarda belirli reformların olması gerektiğini ifade eden İpekçi; "Madem imamları koydunuz ki bana göre imam diye bir şey yok. Bundan sonra her imamın bilgili olması, İlahiyat Fakültesi'nden mezun olması şart" dedi. Ünlü modacı papazlara verildiği gibi imamlara da büyük camilerde, dini ve resmi nikâhı bir arada kıyma yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi.

Cemil İpekçi belediye nikâhını sevmediğini; "Ben sözümü Allah'a vermek istiyorum, elin adamına niye söz vereyim ki" sözleriyle açıkladı.

 

'Alkol düzenlemesi çağdaş kanunlardır'

 

Alkol düzenlemesiyle ilgili de açıklamalarda bulunan İpekçi, bu düzenlemenin gericilik olmadığını aksine çağdaş kanunlar olduğunu ifade etti. Cemil İpekçi alkol düzenlemesiyle ilgili ABD örneğini verdi. Ünlü modacı, "New York'ta polis kamuya açık yerlerde alkol içerken kişiyi yakalaması halinde 48 saat avukatla bile görüştürmeden hapsediyor. ABD'de 21 yaş altında bir birey Başbakan'ın oğlu bile olsa gece kulübüne giremez, sigara içse bile sigara satın alamaz ciddi yaptırımlar uygulanıyor" dedi.

Beyoğlu'nda 15-16 yaşlarında alkollü genç bir kızın yaşadığı olaya tanıklık ettiğini anlatan İpekçi, kızın yürüyemeyecek kadar alkollü olduğunu, üç tane adamın kızı alıp bir ara sokağa soktuğunu ve daha sonra kızın başına ne geldiğini bilemediği söyledi.

İpekçi, kızı kurtaramadığını ifade ederken, " Avrupa 'da böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde o genç kızın annesinin de babasının da hapis cezası verilmekte" dedi. İpekçi, alkol düzenlemesinin AK Parti 'nin gericiliği olmadığını, çağdaş kanunlar olduğunu çocuklarımızı korumak için bu kanunları içimize sindirmemiz gerektiğini söyledi.

ETİKETLER

cemil ipekçiimampapazyetkiülke tvilahiyet fakültesiabdalkol yasağıyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24