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Cemil Çiçek, Duman'ı otelden mi attırdı?

TBMM Cemil Çiçek'in 'Duman'la aynı otelde kalamam' dediğini söyleyen grubun vokalisti Kaan Tangöze, Çiçek'in bu sebeple kendilerini otelden dışarı attırdığını belirtti

10 Ağustos 2013 19:32


Ünlü rock grubu Duman'ın vokalisti Kaan Tangöze, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in kendileriyle aynı otelde kalmak istemediği için grup üyelerini dışarı attırdığını ileri sürdü.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, ünlü rock grubu Duman'ın vokalisti Kaan Tangöze, konser için bulundukları Altınoluk'ta aynı otele denk geldikleri Cemil Çiçek'in kendileriyle aynı yerde kalmak istemediği için grup üyelerini dışarı attrdığını iddia etti.

 

'Duman'la aynı otelde kalmam'

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'in "Duman'la aynı otelde kalamam" dediğini söyleyen grubun vokalisti Kaan Tangöze, Çiçek'in bu sebeple kendilerini otelden dışarı attırdığını belirtti. 9 Ağustos'ta Altınoluk'ta meydana gelen olayın ayrıntılarını konseri dinlemeye gelen hayranları ile paylaşan Duman grubu, Çiçek'in iyi bir insan olduğunu belirtip, bu yaşananların danışmanları sayesine olabileceğinin altını çizdi.

Grubu dinlemeye gelen hayranlarından tepki alan bu durum üzerine Tangöze, Cemil Çiçek'in böyle bir konuya girmeyeceğini ancak etrafındakiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini belirtip: "böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar" diyerek konsere kaldığı yerden devam etti. Konu hakkında Cemil Çiçek tarafından herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da, grubun konser sırasında yaptığı açıklamaların görüntüleri ise sosyal medyada hızla yayılmaya devam ediyor.

 

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