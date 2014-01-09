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Politika

Cemil Çiçek: Cem Uzan'dan bana mektup gelmedi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 'Adalet Bakanı olduğu dönemde de, Başbakan Yardımcısı olduğunda da, Cem Uzan'la görüştüğünü, bu görüşmelerin "gizli-kapaklı görüşmeler olmadığını' vurguladı

09 Ocak 2014 13:13

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan'ın "kumpas" iddialarının ardından ahibi olduğu İmar Bankası'nda devletten hesap saklamak üzere çifte kayıt sistemi kurduğu ve Çukurova Elektrik ile Kepez Elektrik'te usulsüz işlemler yaptığı saptanan, ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tüm mallarına 2003-2004’te el konulduktan sonra dört yıl önce Fransa’ya sığınan işadamı ve eski medya patronu Cem Uzan'ın TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e mektup yazarak, "bana da kumpas kuruldu" iddiasında bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak TBMM Başkanı Çiçek, bu iddiaları yalanladı.  Çiçek, "Cem Uzan'dan herhangi bir mektup almadım" dedi.

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan haberine göre, resmi ziyareti için yurtdışında olduğundan Cem Uzan'ın mektubuna ilişkin iddialara ancak şimdi yanıt verebildiğini de kaydeden TBMM Başkanı Çiçek, "Cem Uzan'dan bana ulaşmış herhangi bir mektup yok" diye konuştu.

Adalet Bakanı olduğu dönemde de, Başbakan Yardımcısı olduğunda da, Cem Uzan'la görüştüğünü, bu görüşmelerin "gizli-kapaklı görüşmeler olmadığını" vurgulayan Çiçek, bu görüşmelerde ilgili bakan ya da kurum temsilcileri bulunduğuna dikkat çekti.

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