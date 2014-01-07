Cem Uzan: Bana da kumpas kurdular!

Sahibi olduğu İmar Bankası'nda devletten hesap saklamak üzere çifte kayıt sistemi kurduğu ve Çukurova Elektrik ile Kepez Elektrik'te usulsüz işlemler yaptığı saptanan, ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından tüm mallarına 2003-2004’te el konulduktan sonra dört yıl önce Fransa’ya sığınan işadamı ve eski medya patronu Cem Uzan'ın Balyoz ve Ergenekon davalarının yeniden görülmesi ihtimaline ilişkin olarak TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e mektup gönderdiği öğrenildi. Uzan mektubunda, “Bana da kumpas kuruldu. Yeniden yargılama istiyorum" ifadesini kullandı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın “orduya kumpas kuruldu” açıklaması ile başlayan "kumpas tartışması" büyüyor. Ergenekon ve Balyoz davalarının ardından İmarbank operasyonu nedeniyle hakkında birçok dava açılan ve halen Fransa’da yaşayan Cem Uzan da, kendisine kumpas kurulduğunu belirterek, yeniden yargılanma hakkı istedi. Hüseyin Özay'ın Taraf'ta yer alan haberine göre, Uzan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın ardından TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e dün bir mektup gönderdi.

'Zatınızla geçmişim var'

Cem Uzan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e gönderdiği 6 Ocak 2014 tarihli mektupta, “zatınızla bir geçmişimiz var” diyerek başlaması dikkat çekti. Uzan, TBMM Başkanı Çiçek’e, yargı bağımsızlığının zedelendiğine yönelik açıklamalarını hatırlatarak, son dönemde kumpas tartışmalarını hatırlattı. Uzan, "Bu ülkede en büyük kumpas bana ve aileme yapılmıştır. Bizim grubumuz Türkiye’nin en büyük alın teri ile kurulan grubu idi. Ancak katledildi" dedi.

Uzan, mektubunda kendisi ve ailesi hakkında kurulan kumpaslarla ilgili de bazı iddialarda bulundu. Mektupta, TMSF’nin Motorola ile gizli anlaşma yaptığını öne süren Uzan, bunun Anayasa başta olmak üzere tüm ulusal ve uluslar arası yasalara aykırı olduğunu vurguladı. Uzan ayrıca İmarbank’a el konulmasından, İmarbank ile ilgili açılan davalara kadar birçok alanda kendisine ve ailesine haksızlık yapıldığını belirterek, yeniden yargılanma hakkından yararlanmak istediğini kaydetti.

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