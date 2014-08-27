'Cemil Bayık'ın sözleri beni yaralayan bir tespit oldu'

HDP'li Sırrı Süreyya Önder, CNN Türk ekranlarında Şirin Payzın'ın sorularını yanıtladı. Önder, Cemil Bayık'ın "HDP Beyoğlu'ndaki marjinallerden kurtulmalı" sözleriyle kendisini kastetmediğini dile getirdi.

Sırrı Süreyya Önder söyleşisinin öne çıkan başlıkları şöyle:

"Çözüm süreci niye bitsin? Ya da biterse ne olur? Binlerce canımızı da yitiririz, zamanımızı da, kaynaklarımızı da yitiririz. Ama dönüp dolaşıp şu an oturmakta olduğumuz masanın etrafında oturacağız. Dönüşüp dolaşıp bu masaya oturacaksak neden bu masadan kolayca kalkalım. Ya da bu masayı niye kıralım, kırdıralım, tahrip edelim?"



"Bölgede çıkarı olan bütün ülkeler buradaki durumun savaşa ya da barışa evrilmesiyle menfaati haleldar olacak bütün gruplar, silah tüccarları bu iş nasıl buralar geldi diye hayret edecek bir gün. Bunun tarihi yazılacak, okuyacaklar. O zaman hayret edecekler bu kadar istemeyenin arasında siz nasıl bu işi yürüttünüz diye belki bir hayır dua edecekler."

'PKK Kürt milliyetçisi bir örgüt değil'

Sağ zihniyet bunun çözümüne dair milliyetçi yaklaşımlar önüne set olmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Dünyanın en tembel ideolojisidir milliyetçilik. Kürt milliyetçisi derken kast ettiğim bu kesimdir. Kim PKK'yı tahkir ediyorsa savaşın bitmesini istemiyordur. PKK, Kürt milliyetçisi bir örgüt değil. Buna çok basit iki örnek vereceğim, bugün ortak vatan isteyen sadece özerkliği olmazsa olmaz yapan bir anlayışın nesine milliyetçi diyecekseniz? Ötekisi hiçbir zaman türk olmamış ki. Milliyetçiliğin panzehiridir KCK.

'Yıkılmaya çalışılan Atatürk heykelinin önünde de dururum'

"Bu heykel meselesi benim içimin ısındığı bir mesele değildir. Ama baktığınız zaman dikilmesi gereksiz, yersiz, zamansız bir iştir. Çözüm sürecinin ruhuna da uygun değildir. Fakat bunu orada kaldırmaya çalışmak da çözüm sürecinin ruhuna uygun değildir. Böyle olunca kim diktirdi soruları ortaya çıkıyor. Ben biliyorum ki KCK'nin böyle bir tutumu yok. Bunu bize devlet söyledi. ''Yarın bunu kaldıracağız.'' Dediler. ''Biz de böyle davranmamalarını, bunun olası sonuçlarını söyledik. İki üç günlük bir zamana yayalım. Biz bunu halkın insiyatifine bırakalım.' dedik. Peki, neden bu oldu? Dedik ya milliyetçiler bunun çözümlensin istemiyor. Ben dedim bunun gereği yok ama üzerinde kopan fırtınanın hiç gereği yok."



Bu hükümetin de şöyle bir dirayeti yok; nolur kardeşim dikmişsin. Diyelim ki orası bir mezar. Sen benim değerlerime saygı gösterceksin ben senin değerlerine. Atatürk heykellerine saldırılar düzenleniyor. En az devletinki kadar saçma. Onu yapanları da protesto ediyorum. Önüne siper ederim kendimi. Siz onun heykeline saldırı yaptığınız zaman o insanlarla aynı saftasınız demektir.

Lice'deki heykeli biliyorum ki KCK'nin yaptırmak gibi bir tavrı yok. Öyleyse kim dikti soruları ortaya çıkar. Lice'ye o heykeli dikmek lüzumsuzdu ama onu indirmek için kimi basın odaklarının kopardığı kıyamet de öyle. Ben yıkılmaya çalışılan Atatürk heykelinin önünde de dururum.

'Öcalan barış önderi noktasına gelmiş'

Biz çok cenazeler gördük. Irkçı tayfa nefretle dolmuş. Biz orada insanları gördük. Gerilla, asker yakını... Lice'deki olaylar beni çok etkiledi. Gerek Mehdi'nin ölümü gerekse askerin ölümü.. Kabul edemiyor insan. Biz bu çocukları ateşin içine atmayabalirdik.. Gün herkesin seferber olma günüdür. Ben İmralı'dan biliyorum ki bu mesele daha ciddi bir boyuta gelmiştir.



Artık Öcalan bir barış önderi noktasına gelmiş. Orada nakış nakış barışı ören bir insan var, bu tarafta hoyratça harcayan birileri... Çözüm sürecini bir gencemizin daha burnu kanamadan sonlandırmak istiyoruz. Hükümet yaşanan her solayda yıkın dökün dememeli, serin kanlı olmalı...



'Kemal Bey kıymetli bir değerdir'



Kemal Bey siyaseten daha geniş bir alan bulursa bu CHP tabanının dönüşmesi anlamında önemmli bir işlev görecektir. Çünkü sadece Demirtaş'ın aldığı oy oranı bile CHP'nin nerede durduğunu gösterir. Kemal Bey bunun farkında ama etrafındakiler onu sınırlıyor. CHP'nin meselesidir ama Kemal Bey, son zamanlarda gösterdiği yaklaşım özenle korunması gereken bir yaklaşımdır. Kemal Bey kıymetli bir değerdir. Kürt meselesine, ana dil meselesine dair önemli, sürece katkı sağlayacak mesajlar veriyor. Kemal Bey ne yapacağını kurultay öncesinde söylüyor. Taban da bunu kredileyecektir. Kılıçdaroğlu , CHP'nin eksenini değiştirecek biridir. Süreçte CHP gibi sosyal demokrat partiyi yanımızda görmek bize onur verir.

Cemil Bayık'ın sözlerine tepki

Cemil Bayık'ın (HDP marjinallerden kurtulmalıdır' sözleriyle beni kastetmiş olmasını dilerdim ama değil. Seçim sonuçları ortaya çıktı ki bu marjinaller sonuçları ikiye katlamış. Bayık'ın sözleri açıkçası beni yaralayan bir tespit oldu. Burdan kim kastettiğini bilmiyorum. Beni kastetmiş olmasını dilerim. Ben marjinalliğe değil ama kurtulmak kelimesine takıldım.



Bizim bileşenler için kullandığımız bir terim değildir. Ben bu partinin ilk dört kurucusundan biriyim. Herkesin burun kıvırdığı zaman buna inanan insanlardan birisiyim. Bütün bileşenlerimizi bu çatı altına çağırma girişimlerinde bulundum. Siyasi alt yapısını hazırlayanlardan biriyim. Emeğim var, bunu çürütmem. Son güne kadar emek verenlerle birlikte gideceğiz. En büyük marjinal olarak kendimi görüyorum.