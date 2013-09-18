Cemil Bayık: Müzakere yönünde adım atılırsa çekilme devam eder

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, hükümetin Öcalan'la diyaloga devam ederek 'müzakere' yönünde adım atması halinde PKK'nın çekilmeyi sürdüreceğini açıkladı.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, İMC televizyonunda dün akşam yayınlanan programda çözüm ve PKK’nın durdurduğunu açıkladığı çekilme süreciyle ilgili açıklamalar yaptı.

Birkaç yıldır süren görüşmelerin devletin tutumu nedeniyle diyalog aşamasında kaldığını söyleyen Cemil Bayık, şöyle konuştu:

- İster Oslo'da, ister İmralı'da olsun görüşmeler diyaloğu aşmadı. Diyalog süreci hem Oslo'da hem İmralı'da çoktan tamamlandı. Çoktan müzakerelere geçilmesi gerekiyordu ama Türkiye devleti ve hükümeti işleri hep diyalog aşamasında tutmaya çalıştı. Müzakereye geçmeyi önledi hep.

- Hükümet ve devlet, müzakere aşamasına gelince, burada adımı atmadı, işi sürüncemede bıraktı. Kendine göre inisiyatifi ele geçirmek istedi. Sözde süreci yürütmeye götürerek, seçimlere kadar çatışmasız bir ortamda yürütmeyi amaçlıyordu. Anlayacağınız seçimlere kadar çatışmasız bir alanda yürüterek, böylelikle başarı sağlamak istedi. Biz bu tehlikeyi anladık ve buna göre önlem aldık."

'Müzakere adımı atılırsa çekilmeye devam ederiz'

- Çekilmeyi durduğumuzu söyledik. Eğer hükümet müzakerede adım atar ve güven verirse elbette ki geri çekilmeyi sürdürürüz. Biz geri çekilmeyi durdurur ve ateşkesi sürdürürken, herkesi uyarmak istedik” diye konuştu.