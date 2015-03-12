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Cemil Bayık: Musul'un IŞİD'den temizlenmesinde yer alırız

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, IŞİD'e karşı Musul'da savaşmaya hazır olduklarını açıkladı

12 Mart 2015 17:18

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, “Biz her yerde DAİŞ'e karşı savaşırız. Bu insanlık düşmanlarına karşı savaşma kararımız var. Gerektiğinde Musul'un temizlenmesinde de yer alırız. Başka yerlerde de bu insanlık düşmanlarına karşı savaşırız. Bunların hiçbir yerde olmaması gerekiyor“ dedi.

Uydu üzerinden Kürtçe yayın yapan Sterk TV'de konuşan Bayık, uluslararası güçlerin IŞİD’e karşı tavrının Kobane'de direnişin zafere ulaşmasıyla değiştiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“Sessiz kalanlar, hatta DAİŞ'e destek verenler tutumlarını değiştirdi ve Kobani direnişinin yanında yer aldı. Eğer bunu yapmasalardı tüm Ortadoğu'da kaybedeceklerdi. Kobane direnişi onları buna zorladı.”

Irak ordusu öncülüğünde Musul'un IŞİD işgalinden kurtarılması için başlatılacak büyük askeri operasyona da değinen Bayık, Türkiye'nin Musul'un kurtarılmasını istemediğini öne sürdü. Kendilerinden talep edilmesi halinde Musul'da da savaşmaya hazır olduklarını söyleyen Bayık, “Biz her yerde DAİŞ'e karşı savaşırız. Bu insanlık düşmanlarına karşı savaşma kararımız var. Gerektiğinde Musul'un temizlenmesinde de yer alırız. Başka yerlerde de bu insanlık düşmanlarına karşı savaşırız. Bunların hiçbir yerde olmaması gerekiyor“ dedi.

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye, Musul'a destek verecek 

 

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Musul'da IŞİD'e karşı yapılması planlanan operasyona ilişkin, Türkiye'nin "ulusal muhafızlar"ın kurulmasına destek vereceğini söyledi. Irak'ta bazı bölgelerde Sünnilere yönelik saldırılar olduğu yönünde bilgiler geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu çok tehlikeli. Irak bir kez daha Sünni-Şii çatışmasını kaldıramaz. Mücadele DEAŞ'a karşı olmalı" dedi.

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