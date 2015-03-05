Cemil Bayık: Önder Apo adım atıyor, cevapsız bırakılırsa büyük yanlışlık yapmış olacaklar

KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, çözüm olmadan silahların bırakılmayacağını ifade ederek, AKP'nin çözüm yolunda adım atması gerektiğini belirtti.

DHA'nın haberine göre, hükümet ve HDP heyetinin yaptığı ortak açıklama ve Abdullah Öcalan’ın silahlı mücadelenin bırakılması çağrısını Kürtçe yayımlanan ’Azadiya Welat’ gazetesindeki köşesinde değerlendiren Cemil Bayık, ortak açıklamanın Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorunun çözümü için çok önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

'Türkiye'nin ana gündemi Kürt sorununun çözümüdür'

Bayık şunları yazdı: "Bu ortak açıklama ile bir Kürt sorunu geniş çerçevede gündeme oturdu. Bir kez daha görüldü ki, Türkiye’deki siyasi ve toplumsal gündemin ana maddesi, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümüdür. Açıklanan ortak belge ve 10 madde, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununum çözümünün başlangıcıdır.

Bu belge şu anlama geliyor. Geçen kasım ayında Abdullah Öcalan tarafından devlete ve bize sunduğu demokratik çözüm taslağının legalleşmesidir. Bu belgeden bir söz ya da bir maddenin çıkartılması, ya da birbirinden ayrılması olmaz. Belge tek parçadır."

'Önder Apo adım atıyor, cevapsız bırakılırsa büyük yanlışlık yapmış olacaklar'

Bayık, Kürt sorunun çözümü ve Türkiye’de silahların bırakılması konularının birbirinden ayrı değerlendirilemeyeceğini kaydederek şöyle devam etti:

"Tüm dünyada bu tür sorunlar için şöyle bir çözüm gelişiyor. Önce çözüm, daha sonra silah bırakılıyor. Bu aşamaya gelmeden önce ateşkesin ve eylemsizliğin oluşturulması gerekiyor. Zaten belgede de bu gösteriliyor. Bugüne kadar biz adım attık, fakat hükümet sorumluluklarını yerine getirmedi. Önder Apo şimdi de tarihi bir adım atıyor. Eğer AKP, 2013 yılı gibi yaklaşırsa ve atılan adımları cevapsız bırakırsa, büyük bir yanlışlık yapmış olacaktır. Silahların bıraktırılması beyanına karşılık AKP’nin adım atması gerekir."