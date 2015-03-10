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Cemil Bayık: İç Güvenlik Paketi geri çekilmeli, operasyonlar durdurulmalı

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Abdullah Öcalan'ın silah bırakmayla ilgili kongre çağrısının gerçekleşmesi için belirlenen 10 maddenin kabul edilmesi gerektiğini söyledi

10 Mart 2015 01:48

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanları Cemil Bayık, hükümetten beklentilerinin başında, İç Güvenlik Paketi'nin geri çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bizim yönetimimizin Önder Apo’yla görüşmesi gerekiyor. Karakol yapımlarının durdurulması, askeri yollar ve askeri amaçlı barajların yapılmaması gerekiyor" diye konuştu.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanları Cemil Bayık ve Besê Hozat, hükümet ve HDP’nin Dolmabahçe açıklamasından sonra imc tv’den Banu Güven’in sorularını cevapladı. 

Bayık, PKK kongresinin toplanıp karar alabilmesi için hükümetin atması gereken adımlar olduğunu vurguladı.
Bayık, “Bu adımları atmadan hareketimize, halka, Türkiye demokrasi güçlerine güven vermeden kongrenin toplanması, kongrenin onların belirttiği gibi kararlar alması düşünülemez” dedi.

 

Hozat: Çağrı bir niyet beyanı, talimat değil

 

KCK Eşbaşkanı Besê Hozat, “Niyet beyanı ayrı, silah bırakacaklar çağrısı apayrı bir şeydir” ifadelerini kullanarak, “Biri talimattır, kesin bir karardır, ifadedir, diğeri de sürecin önünün açmak için, müzakere sürecinin 10 başlık üzerinden geliştirilmesi üzerinden iyi niyet yaklaşımıdır. Yeniden bir şans tanımadır. Sürecin önünü açmadır. Birbirinden farklı yaklaşımlardır” ifadelerini kullandı.

 

KCK’nin hükümetten talepleri

 

KCK Eşbaşkanı Bayık, beklentilerini de sıraladı, ilk olarak da Meclis’te görüşmeleri devam eden İç Güvenlik Paketi’nin geri çekilmesi veya değiştirilmesini istedi.

Bayık beklentilerini şöyle sıraladı: “Bu paketin bir kere geri çekilmesi gerekiyor. Bizim yönetimimizin Önder Apo’yla görüşmesi gerekiyor. Karakol yapımlarının durdurulması, çeteciliğin, köy koruculuğunun geliştirilmemesi, askeri yollar ve askeri amaçlı barajların yapılmaması gerekiyor. Operasyonları ve keşiflerin durdurulması gerekiyor. Müzakere kabul edilmeden, müzakere için öngördüğümüz 10 madde kabul edilmeden böyle bir kongreyi toplamamızı bizden kimse beklememelidir.”

 

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