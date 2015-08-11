KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, “Askeri operasyonların durması halinde çatışmalar da duracak. Operasyonların durması, müzakerelerin başlaması gerekiyor. Ateşkesin sağlanması için uluslararası gözlemciler de devreye girmeli” dedi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre Bayık, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"Türkiye’nin IŞİD’i korumaya çalıştığını" öne süren Bayık, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kürtlerin kazanımlarını engellemek istediğini" iddia etti. Bayık, "Türkiye IŞİD’e karşı savaştığını söylüyor ama gerçekte PKK ile savaşıyor. PKK'nın IŞİD’e karşı mücadelesini sınırlandırmak için bunu yapıyor. Türkiye IŞİD’i koruyor" ifadelerini kullandı.



"IŞİD’in yaptığı katliamların arkasında Erdoğan'ın olduğunu" iddia eden Bayık, Erdoğan’ın amacının Suriye’deki Kürt ilerleyişini durdurmak olduğunu ileri sürdü. Kürt sorununa tek çözümün müzakerelerden geçtiğini belirten Bayık, askeri operasyonların durması halinde çatışmaların da duracağını kaydetti. Bayık, "Operasyonların durması, müzakerelerin başlaması gerekiyor" dedi.

Bayık, ateşkesin sağlanması için uluslararası gözlemcilerin de devreye girmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin bir ateşkes için uluslararası gözlemcileri kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Bayık,“Uluslararası toplum da Türkiye'ye şunu söylemeli: Savaşla bu sorunu çözemezsiniz"ifadelerini kullandı.