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Yaşam

Çemberlitaş'taki tarihi küre kayboldu

Çemberlitaş'taki tarihi Divanyolu Çeşmesi’nin üzerinde bulunan mermer kürenin yaklaşık bir aydır kayıp olduğu öğrenildi

22 Nisan 2014 19:00

Sultan Abdülmecid’in 1840 yılında babası Sultan 2. Mahmud için yaptırdığı Sultan Mahmud Türbesi’nin köşesinde yer alan Çemberlitaş’taki tarihi Divanyolu Çeşmesi’nin üzerinde bulunan mermer kürenin yaklaşık bir aydır kayıp olduğu ortaya çıktı.

Çevredeki esnaf kürenin bir ay öncesine kadar yerinde olduğunu ancak bir sabah geldiklerinde küreyi yerde bulduklarını söyledi. Civardaki bir lokantada garsonluk yapan Umut Çiftçi, “Küreyi iyi hatırlıyorum. Bir sabah geldiğimde küre yerdeydi. Yaklaşık bir ay oldu. Küre düşmüştü. Akşam kırmışlar herhalde. Ondan sonra memurlar geldi. Olay yeri inceleme zabıt tuttu. Sonra küre kaldırılıp götürüldü. Ama bir ay önce buradaydı. Hatta turistler gelip önünde fotoğraf çektiriyordu” dedi.

Kadir Eşiyok isimli bir esnaf ise, “Bir sabah geldik ki küre yok. Nasıl düştü bilmiyorum. Düşürülmüş olabilir. Kimsenin günahını almayalım ama o küre kendiliğinden düşmezdi’’ diye konuştu.

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