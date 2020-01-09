Cemal Süreya ölümünün 30. yıldönümü'nde anılıyor

Unutulmaz şair Cemal Süreya, aramızdan ayrılalı 30 yıl oldu. Ünlü şair, 30. ölüm yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre, Küçükçekmece Belediyesi “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya’yı Anlamak” isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturacak. Kadıköy Belediyesi ve Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği usta şiirleriyle anacak. Maltepe’de ise “Uluslararası Şiir Buluşması”nda Cemal Süreya’nın yaşamı ve şiiri üzerine konuşulacak.

"Cemal Süreya'yı Anlamak'' sergisi

Küçükçekmece Belediyesi, Cemal Süreya’nın el çizimlerini Atakent Kültür ve Sanat Merkezinde ilk kez sanatseverlerle buluşturacak. Sergide ayrıca 40 sanatçının, fotoğraf, resim, video, enstalasyon ve seramik çalışmaları yer alacak. Sergide Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Fırat Bingöl, Fırat Neziroğlu, Görkem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin, Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli, İpek Tekil ve Metin Üstündağ eserleriyle yer alacak. “Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya’yı Anlamak” isimli sergi 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

"Yurdumsun ey uçurum'' etkinliği

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği tarafından bugün Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenecek “Yurdumsun Ey Uçurum!” isimli programda usta şair anılacak. Saat 20.00’de başlayacak etkinlik Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği Başkanı Seyyit Nezir ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın da katılımıyla gerçekleşecek. Sunuculuğunu Gülsen Tuncer’in yapacağı gecede Aydan Ay, Mürsel Üstün, Nisa Leyla İbrahim Hacıbektaşoğlu, Fügen Kıvılcımer, Ali Kandaz, Melahat Babalık, Olcay Bağır, Nesrin Karyaldız ve Feridun Andaç, şairin sevilen şiirlerinden mısralar okuyacak ve şaire dair konuşmalar yapacak. Etkinlikte Nebil Özgentürk’ün hazırladığı belgesel Cemal Süreya belgeselinin gösterimi yapılacak. Gece, Ozan Çoban ve Güneş Demir’in “Süreya’nın Ezgileri” adlı dinletisiyle son bulacak.

Cemal Süreya şiiri konuşulacak

Maltepe’deki “Uluslararası Şiir Buluşması”nda Cemal Süreya konuşulacak. Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki etkinlik Vedat Akdamar, Mesut Şenol ve Emel Koşar moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. İran, Kuzey Kıbrıs, Yunanistan, Rusya, Cezayir, Romanya ve Türkiye’den konuşmacı ve sanatçılar yer alacağı etkinlikte Âba Müslim Çelik, Eray Canberk, Hilal Karahan ve Nuray Gök Aksamaz Cemal Süreya’nın yaşamı ve şiiri üzerine konuşacak. Mehmet Ali Işık’ın arşivinde bulunan Cemal Süreya fotoğrafları ve usta şairin şiirleri ve sözleri Osman Kartaler’in yazımıyla kaligrafi sanatıyla buluşacak.