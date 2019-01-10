Cemal Süreya, Maltepe'de şiirlerle anıldı

İSTANBUL,(DHA)-TÜRK şiirinin unutulmaz isimlerinden Şair Cemal Süreya, vefatının 29’uncu yılında yurt içinden ve yurt dışından gelen şairlerin katıldığı bir programla Maltepe’de anıldı.

Program yazar Vedat Akdamar ve Emel Koşar’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. Program, Cemal Süreya\'nın hayatına ilişkin belgesel niteliğindeki ‘Süreya’nın Cemali’ isimli film gösterimiyle başladı. Yönetmenliğini A. Ayben Altunç Yarbaşı’nın üstlendiği filmde Cemal Süreya’nın kendi sesinden hayat hikayesi, fotoğrafları ve şiirleri perdeye yansıdı.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma programı, yurt içinden ve yurt dışından gelen şairleri, edebiyatçıları ve Cemal Süreya sevenlerini bir araya getirdi. Programa Ayben Altunç Yarbaşı da katıldı.

“O NE KADAR ANILIYORSA O KADAR GURUR DUYDUM”

Cemal Süreya’nın her yıl anma toplantılarının yapılmasına öncülük eden,yakın dostu Mehmet Ali Işık, “1983 yılında Cemal Süreya söz uçuyor yazı kalıyor diye defter aldırdı. O defterlerden bazıları kitap haline geldi. Bugüne kadar hayatımı Süreya’ya adadım. O ne kadar anılıyorsa o kadar gurur duydum” dedi.

YABANCI ŞAİRLER, SÜREYA ŞİİRLERİNİ OKUDU

Programa Almanya’dan katılan şair Elvira Kujovic, Maltepe’de Cemal Süreya’ya adanan anma programına katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kujovic, Süreya’nın ‘Öyle Uzaktan Seviyorum Seni’ isimli şiirini Almanca, ‘Mektuplarımız’ isimli şiirini İngilizce olarak okudu. Romanya’dan Ion Cristofor Lıubliana ‘Uyku Hapları’, ‘Deniz Kızı’, Maria Pal, Türk şair Ayten Mutlu için yazdığı şiirini ve ‘İkiye Hiçlik’ isimli şiirlerini katılımcılarla paylaştı. Ali Günvar ‘Kanto’, Nur Doğan ‘Nehirler Boyunca Kadınlar Gördüm’, Pınar Doğu ‘Güzelleme’, Volkan Hacıoğlu ‘İntihar’ isimli şiirlerini okudu.

“SÜREYA DENİLİNCE AKLINA AŞK, YALNIZLIK, BASKI VE SÜRGÜN GELİYOR”

Programa konuşmacı olarak katılan isimler Süreya’nın şiirlerine ve edebiyatına, yaşamına ve anılarına dair bilgiler sundu. Öğretmen ve şair Ali Ekber Ataş, Süreya denilince aklına aşk, yalnızlık, baskı, sürgün, trajedi geldiğini belirtti. Ataş, \"Süreya’nın çocukluğunun trajedilerle geçti.Annesini küçük yaşta yitirdi ve hayatı boyunca anne sıcaklığını aradığını söyledi. 1990’lı yıllardan sonra Süreya şiirlerini takip edenlerinin yaş ortalaması düştü. Süreya’nın şiir dili ikinci şiir hareketinin kapalı yanından bağımsızdır. Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, Karacaoğlan’ın halk edebiyatının devamı gibidir. Gündelik dili şiir diline çevirmekte ustadır\" diye konuştu.