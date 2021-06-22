Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası klasik müziği açık havaya taşıyor

T24 Kültür Sanat

T24 Kültür Sanat

Pandemi nedeniyle etkinliklerini çevrimiçi konserlerle sürdüren Cemal Reşit Rey(CRR) Senfoni Orkestrası, yaz konserleri ile açık alanlara taşıyor.

CRR Senfoni Orkestrası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Müdürlüğü’nün iş birliği ile gerçekleştirilecek popüler klasik eserlerden oluşan konserler dizisinde; tanınmış solistlere ek olarak genç yeteneklerinde eşlik edeceği belirtildi.

Sosyal mesafe kuralları ve pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleştirilecek konserlerin biletleri; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu için Biletix’ten satışa sunulurken, parklardaki konserlerin ücretsiz olarak İstanbullularla buluşacağı söylendi.

“İstanbul’da Senfonik Yaz” konser dizisinin programı şöyle;

Büyük Bir Gece Müziği

3 Temmuz Cumartesi saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

4 Temmuz Pazar saat:20.00/Büyükçekmece Amfi Tiyatro

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Murat Usanmaz, gitar



F. Mendelssohn (189-1847) "Bir Yaz Gecesi Rüyası" (Uvertür, Scherzo, Nocturne, Düğün Marşı) parantez içindekiler bilboard ve afişlerde olmamalı, sadece web sayfasında)

J. Rodrigo (1901-1999) Gitar Konçertosu “Aranjuez"

M. Mussorgsky (1839-1881) “Çıplak Dağda bir Gece”



Bir Yaz Akşamı

30 Temmuz Cuma saat:19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

31Temmuz Cumartesi saat:20.00 /Maltepe Sahil (ücretsiz)

CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Can Okan

Solist: Çağ Erçağ, viyolonsel

M. İ. Glinka (1804-1857) “Madrid’de bir Yaz Gecesinin Hatıraları”

G. Fauré ((1845-1924) “Elégie"

A. Glazunov (1865-1936) “Yaz”

P. İ. Çaykovski (1840-1893) İtalyan Kapriçyosu



Dansa Davet



20 Ağustos Cuma 19.30/Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

21 Ağustos Cumartesi saat:20.00/ Topkapı Kültür Parkı Parkı



CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur, Atıf Taner Çolak

Solist: İdil Yünkuş, keman



C. Saint-Saens (1835-1921) “Samson ve Dalila”dan Bachanale

“Havanaise"

A. Borodin (1833-1887) Poloveç Dansları

U. C.Erkin (1906-1972) Köçekçe



Masallar

17 Eylül Cuma saat: 19.30/ Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

18 Eylül Cumartesi saat:20.00/ Kalamış Sahil(ücretsiz)



CRR Senfoni Orkestrası

Şef: Cem Mansur

Solist: Hale Soner Kekeç, soprano

J. Offenbach (1819-1880) “Hoffmann’ın Masalları”ndan Barcarolle

Operetlerden Aryalar

P. İ. Çaykovski (1840-1893) “Fındıkkıran” Süiti

P. Dukas ((1865-1935) Sihirbazın Çırağı