Cemal Reşit Rey’in arşivinden gösteriler puhutv’de

Geçtiğimiz günlerde kütüphanesine eklediği dans ve müzik çalışmaları ile sanattan kopmamayı cemal hedefleyen puhutv, Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası’nın arşivinden gösterileri müzikseverlerle buluşturdu.

CRR Caz orkestrası konseri için şefleri Nail Yavuzoğlu “CRR Caz Orkestrası kendine özgün müzik yazısı ve tınısı, her biri enstrümanında virtüöz olan orkestra elemanları ile, ulusal ve uluslararası solistleri, sanatseverlerle buluşturmaya devam etmektedir. Orkestra 29 Aralık 2019 tarihinde verdiği “Yeni Yıla Merhaba” konserinde, caz müziği alanında Ülkemizin önemli solistlerinden İpek Dinç’le birlikte özgün beste ve caz standartlarını seslendirmiştir.. Bu konseri tüm Türkiye ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” yorumunu yaptı.

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