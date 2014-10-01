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Spor

Cemal Özgörkey: Aday olmayacağım

Galatasaray'ın başkanı adayları arasında yer alan Cemal Özgörkey, 25 Ekim tarihindeki Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmadığını açıkladı

01 Ekim 2014 19:42

Galatasaray'da 25 Ekim tarihinde yapılacak olağanüstü seçim öncesi aday olması beklenen Cemal Özgörkey, başkanlık yarışına girmeyeceğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Londra yolculuğu öncesi yaptığı açıklamada, Cemal Özgörkey'in başkan adayı olacağını duyurmuştu. Ancak bir gün sonra tam tersi yönde bir gelişme yaşandı.

Eski yönetici Özgörkey, 25 Ekim'de yapılacak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aday olmayacağını açıkladı.

Aysal'ın 'desteklediğim aday' dediği Özgörkey'in, "Beklentim, bu ulvi görevi üstlenmek isteyen olası adaylara yeterli süreyi tanıyacak adımların ivedilikle atılmasıdır" mesajı dikkati çekti.

 

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