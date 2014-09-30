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Spor

Ünal Aysal'ın başkan adayı Cemal Özgörkey...

Ünal Aysal, 'Cemal Özgörkey’i destekliyorum. Kendisinin Galatasaray için çok faydalı işler yapacağına inanıyorum' dedi

30 Eylül 2014 12:42

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, başkan adayının Cemal Özgörkey olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi karşılaşması için takımı ile birlikte Londra’ya giden Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Atatürk Havalimanı’nda başkan adayının Cemal Özgörkey olduğunu söyledi. 

Cemal Özgörkey’in adaylığını "biraz sonra kendisinin açıklayacağını" belirten Ünal Aysal, "Cemal Özgörkey’i destekliyorum. Kendisinin Galatasaray için çok faydalı işler yapacağına inanıyorum. Kendisi de donanımlı bir şekilde hazırlandı" dedi.

 

Cemal Özgörkey kimdir?

 

Cemal Özgörkey, 1959 yılında İzmir'de doğdu. Orta öğrenimini Saint Joseph Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra ABD'de de Oglethorpe Üniversitesi Ekonomi ve Uluslararası Finans Bölümü'ne girdi. Mezuniyetin ardından 1986 - 1996 döneminde Kemalpaşa'daki Coca-Cola tesislerinde çeşitli kademelerde görev aldı. Yabancı ortaklıklar da yaparak, plastik ve ambalaj sektörlerine girdi, Etap Holding'i kurdu. Etap Holding'in başkanvekili olan Özgörkey, EGİAD'ın kurucu üyesi. Yaklaşık 30 yıl binicilik sporu ile uğraşan Özgörkey, milli binici ünvanını da aldı. 1996 yılına kadar beş yıl süreyle İzmir Atlı Spor Kulübü'nün başkanlığını da yürüttü.

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